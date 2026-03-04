Venezuela után újabb országban indul amerikai kábítószer-ellenes művelet

„Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát” – fogalmaztak a SOUTHCOM közleményében.

Daniel Noboa ecuadori elnök hétfőn jelentette be, hogy a dél-amerikai ország „új szakaszba lép a kábítószer-terrorizmus és az illegális bányászat elleni küzdelemben”, és márciusban „közös műveleteket” hajtanak végre a régióbeli szövetségesekkel, köztük az Egyesült Államokkal.

„Számunkra az ecuadoriak biztonsága a legfontosabb, és küzdeni fogunk azért, hogy az ország minden szegletében béke legyen” – írta az elnök az X-en.

Ecuador a Kolumbiából, Bolíviából és Peruból származó kokain fontos tranzitországának számít az Egyesült Államokba és Európába vezető csempészútvonalon.