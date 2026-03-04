ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.53
usd:
330.38
bux:
123205.48
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai hadsereg katonája terepszínű egyenruhában.Forrás: Getty Images/DanielBendjy
Nyitókép: Getty Images/DanielBendjy

Venezuela után újabb országban indul amerikai kábítószer-ellenes művelet

Infostart / MTI

Közös kábítószer-ellenes műveletet indítottak Ecuadorban az amerikai és ecuadori katonai erők – közölte szerdán az amerikai haderő déli parancsnoksága.

„Határozott lépéseket teszünk a kábítószer-terroristák ellen, akik erőszakkal és korrupcióval régóta félelemben tartják az egész térség lakosságát” – fogalmaztak a SOUTHCOM közleményében.

Daniel Noboa ecuadori elnök hétfőn jelentette be, hogy a dél-amerikai ország „új szakaszba lép a kábítószer-terrorizmus és az illegális bányászat elleni küzdelemben”, és márciusban „közös műveleteket” hajtanak végre a régióbeli szövetségesekkel, köztük az Egyesült Államokkal.

„Számunkra az ecuadoriak biztonsága a legfontosabb, és küzdeni fogunk azért, hogy az ország minden szegletében béke legyen” – írta az elnök az X-en.

Ecuador a Kolumbiából, Bolíviából és Peruból származó kokain fontos tranzitországának számít az Egyesült Államokba és Európába vezető csempészútvonalon.

Kezdőlap    Külföld    Venezuela után újabb országban indul amerikai kábítószer-ellenes művelet

egyesült államok

ecuador

kábítószer

bányászat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők
Az iráni konfliktus megrázta a világ tőzsdéit: az olajipar kivételével szinte minden tőkepiaci termékből menekül a tőke – mondta az InfoRádióban a Portfolio tőzsderovatának vezetője, Nagy Viktor.
 

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált – helyszíni beszámoló

Turisztikai szakértő: most az egyéni utazóknak a legnehezebb

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Megválaszthatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Ötödik napja tart Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma mindkét országban túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az iráni védelmi minisztérium szerint készen állnak az elhúzódó háborúra, mondván, a legjobb fegyvereiket még nem is használták. Közben kiderült: a jövő héten, Ali Hámenei temetése után választják Irán következő legfőbb vezetőjét. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országok számára, a Közel-Keleten megbénult a közlekedés, miközben a világ országai evakuálni próbálják a régióban rekedt állampolgáraikat. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?

Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?

A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 11:22
Részleteket közölt a Földközi-tengeren történt támadásról Moszkva
2026. március 4. 10:13
Turisztikai szakértő: most az egyéni utazóknak a legnehezebb
×
×