Volodimir Zelenszkij bíróság elé állítaná a kijevi polgármestert

"Milyen felelősségre vonás lesz? A hatályos jogszabályok keretein belül" - hangoztatta Zelenszkij újságíróknak válaszolva arra a kérdésre, hogy milyen felelősségre vonás várhat a város hatóságaira és személyesen a polgármesterre. Az ukrán elnökkel készült videót a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató tette közzé.

Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvízszolgáltatással is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről. Egy sor üzlet kénytelen volt bezárni, a még működő bevásárlóközpontok előtt pedig hosszú sorok alakultak ki.

Zelenszkij a kialakult helyzettel kapcsolatban többször a város vezetését hibáztatta,

amiért szerinte nem készítették fel a körülményekre az infrastruktúrát. Klicsko ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kap megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást. A kijevi polgármester, akit néhány éve még Zelenszkij kihívójaként tartottak számon egy lehetséges elnökválasztáson, rendszeresen azzal vádolja az ország hatóságait, hogy megpróbálják magukhoz ragadni a helyi önkormányzatok jogait.