2026. március 3. kedd
A pusztítás nyomai Kijevben egy orosz légitámadást követően 2025. szeptember 28-án. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fővárost ért támadásban legkevesebb négy ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkij bíróság elé állítaná a kijevi polgármestert

Infostart / MTI

Vitalij Klicskónak, a hatályos jogszabályok keretein belül felelnie kell a Kijevben kialakult energiaválság következményeiért, mert a város nem volt felkészülve erre a helyzetre - jelentette ki az ukrán elnök.

"Milyen felelősségre vonás lesz? A hatályos jogszabályok keretein belül" - hangoztatta Zelenszkij újságíróknak válaszolva arra a kérdésre, hogy milyen felelősségre vonás várhat a város hatóságaira és személyesen a polgármesterre. Az ukrán elnökkel készült videót a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató tette közzé.

Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvízszolgáltatással is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről. Egy sor üzlet kénytelen volt bezárni, a még működő bevásárlóközpontok előtt pedig hosszú sorok alakultak ki.

Zelenszkij a kialakult helyzettel kapcsolatban többször a város vezetését hibáztatta,

amiért szerinte nem készítették fel a körülményekre az infrastruktúrát. Klicsko ugyanakkor az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kap megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást. A kijevi polgármester, akit néhány éve még Zelenszkij kihívójaként tartottak számon egy lehetséges elnökválasztáson, rendszeresen azzal vádolja az ország hatóságait, hogy megpróbálják magukhoz ragadni a helyi önkormányzatok jogait.

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Az Öböl-menti arab országok egy héten belül kifogyhatnak a légvédelmi fegyvereikből, ha Irán az eddigiekhez hasonló hevességgel zúdítja rájuk rakéta a dróncsapásait. Márpedig ez a háború eddig elképzelhetetlen méretű eszkalációjához vezethet.
 

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Kemény tervet vázolt Donald Trump

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Délután izraeli lapok arról írtak: Katar és Szaúd-Arábia hamarosan belépnek a háborúba, Izrael és az USA oldalán - Katar ezt később cáfolta. Este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: "katonailag eléggé legyőzték" Iránt, szerinte Teherán hamarosan megadja magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál

Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál

Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.

Trump says US navy could escort tankers through key Gulf shipping route after Iranian threats

Trump says US navy could escort tankers through key Gulf shipping route after Iranian threats

The US president's comments come after Iran threatens to "set fire" to any ship trying to pass through the Strait of Hormuz.

2026. március 3. 20:57
Hatalmas baklövés: a dél-koreai adóhatóság bénázása miatt 1,5 milliárd forintnyi kriptovalutát loptak el
2026. március 3. 19:39
Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra
