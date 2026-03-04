Részleteket közölt a Földközi-tengeren történt támadásról Moszkva

„Március 3-án, az Európai Unió tagállama, a Máltai Köztársaság felségvizeinek közvetlen közelében támadást hajtottak végre egy orosz hajó, az Arktik Metagaz gázszállító hajó ellen. A tartályhajó a murmanszki kikötőből indult, rakománya minden nemzetközi szabálynak megfelelően volt nyilvántartva” – állt a közleményben.

A tárca szerint a támadást a líbiai partokról hajtották végre ukrán, legénység nélküli motorcsónakokkal. A máltai és orosz mentőszolgálatok összehangolt fellépésének köszönhetően a harminc fős legénységet – amelynek minden tagja orosz állampolgár – megmentették.

A minisztérium a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette.