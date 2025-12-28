ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap
Donald Trump amerikai elnök (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago rezidenciáján 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap folytatott telefonbeszélgetése során egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről - közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Usakov elmondta, hogy a beszélgetés során, amely egy és egy negyedórán át tartott és amelyet az amerikai fél kezdeményezett, Trump több kérdést is meg akart beszélni Putyinnal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozása előtt. Usakov szerint az orosz elnök érveket sorakoztatott fel annak alapvető fontosságáról, hogy a felek továbbra is az Anchorage-ben és a kétoldalú kapcsolatfelvételek során elért megegyezésekre támaszkodjanak.

A moszkvai tájékoztatás értelmében Trump elmondta, meggyőződött róla, hogy Oroszország politikai-diplomáciai megoldásra törekszik. Putyin egyetértett amerikai hivatali partnerének arra vonatkozó javaslatával, hogy a rendezés ügyében folytatott munkát vigyék tovább két, erre a célra létrehozandó - biztonsági és gazdasági kérdésekkel foglalkozó - munkacsoport keretében.

A két vezető megállapodott abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog. A felek Usakov szerint egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről.

"Ezek (a harci cselekmények) végleges lezárásához elsősorban természetesen Kijevnek kell meghoznia egy bátor, felelősségteljes politikai döntést, amely összhangban áll az orosz-amerikai csatornán elvégzett munkával. Ezt a Donyec-medencét érintő döntést, figyelembe véve a frontokon kialakult helyzetet, az ukrán rezsimnek nem lenne értelme halogatni" - hangoztatta az orosz elnök tanácsadója.

"Az orosz és az amerikai elnökök összességében hasonló véleményen vannak arról, hogy az ukránok és az európaiak által javasolt ideiglenes tűzszünet a népszavazás előkészítése vagy más ürügyek alatt csak a konfliktus elhúzódásához vezet, és a harcok kiújulásával járhat" - tette hozzá.

Putyin decemberben a Kremlben fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját és Jared Kushnert, Trump vejét. A felek megvitatták a békefolyamat lényegét, de akkor nem sikerült kompromisszumos megoldást találniuk.

A Putyin és Trump közötti mostani telefonbeszélgetés az első ilyen kapcsolatfelvétel volt október 16., és összességében a kilencedik az év eleje óta.

oroszország

ukrajna

donald trump

volodimir zelenszkij

