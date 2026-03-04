ARÉNA - PODCASTOK
Sivatagi látkép sziklás hegyekkel az amerikai Nevadából.
Nyitókép: Unsplash

Furcsa földrengéseket mértek a nevadai nukleáris tesztbázis közelében

Infostart

Több alkalommal is megmozdult a nevadai sivatagban, Tonopah közelében az elmúlt napokban. Többen arra gyanakszanak, hogy föld alatti nukleáris kísérletek állhatnak a rejtélyes rengések hátterében.

Egy különös földrengéssorozat rázta meg Nevada sivatagát, a Tonopah Tesztterület közelében, ahol az amerikai hadsereg titkos nukleáris kísérleteket végzett. Az US Geological Survey (USGS) az elmúlt napokban több mint tucatnyi, 2,5 és 4,3 közötti magnitúdójú rengést regisztrált a régióban, amelyek egy részét a helyiek is érezhették – írja a Daily Mail híradása nyomán az Origo.

A terület régóta szolgál katonai repülőgép- és nukleáris tesztek helyszínéül. A szakértők szerint a mostani földrengések a Közép-Nevada Szeizmikus Zóna természetes geológiai mozgásaival is összefügghetnek,

nem zárható azonban ki annak a lehetősége, hogy a föld alatti nukleáris tevékenységek is szerepet játszanak a rengéssorozatban.

Az eddigi legerősebb rengés 4,3-as magnitúdójú volt vasárnap, a hatását pedig több mérföldes távolságban is érezték.

A földrengések ugyan komoly riadalmat kelthetnek, károkról vagy sérülésről eddig nem érkezett hír. A tudósok folyamatosan figyelik a térséget, miközben az Egyesült Államok nukleáris politikája és a titkos bázis körüli spekulációk továbbra is izgalomban tartják a közvéleményt. A mostani rengéssorozat ismét felhívja a figyelmet arra, mennyire érzékeny a régió geológiai és katonai szempontból egyaránt.

