Magyarországon még soha nem látott Vasarely- és Gauguin-képek érkeznek a Szépművészetibe

Nagyszabású kiállítás nyílik a Szépművészeti Múzeumban Paul Gauguin életművéből Bonjour, Monsieur Gauguin! címmel októberben, amelyen csaknem 150 művet, több mint 80 Gauguin-alkotást láthat a közönség. A tárlaton Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard, Paul Sérusier és más alkotók művei is szerepelnek. Képek érkeznek a New York-i Modern Művészetek Múzeumából és a Metropolitan Művészeti Múzeumból érkeznek.

„A kiállítást Geskó Judit kurátor jegyzi, akit néhány éve a francia Cezanne Társaság alelnökének választottak, ami fantasztikus szakmai elismerés egy magyar művészettörténésznek” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Baán László ismertette, hogy a kurátor már azért küzd, hogy új szakmai tartalommal rendelkező remekműveket szerezzen meg, kölcsönözzön ki a budapesti kiállításhoz.

„Az új tárlat a posztimpresszionista köröket mutatja be szélesebb spektrumban: Monet, Cezanne és Van Gogh mellett Gauguin az egyik kiemelkedő szereplője

A Szépművészetiben legutóbb 2021-ben nyílt Cezanne kiállítás, ami a francia mester életművének és az európai avantgárd művészetnek kapcsolatait vizsgálta” – emlékeztetett a főigazgató.

A Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa kitért arra is, hogy nem egyszerű néhány év múlva újra meggyőzni a nemzetközi múzeumokat, hogy újra kölcsön adjanak képeket. „Gauguin tematikájú kiállítás lesz a párizsi Vuitton Múzeumban, a világ egyik leggazdagabb tulajdonosának korlátlan pénz áll rendelkezésére, ők is vetélytársaink. A legjelentősebb nemzetközi műtárgyakat, ha egyszer kölcsön is adják, utána néhány évig nem szívesen nélkülözik, ezért a Szépművészetinek minimum 3-4 évre előre kell terveznie” – árulta el Baán László.

A Szépművészeti Múzeum épületét 120 éve avatták fel, és Victor Vasarely születésének 120. évfordulója is közeledik. Az ünnepi alkalmak és a francia hangsúlyú évad kapcsán a magyar kötődésű művész alkotásit gyűjtik össze, akinek több mint 50 éve volt hasonló léptékű életmű-kiállítása Budapesten, a Műcsarnokban. Emiatt a tagintézményként működő óbudai Vasarely Múzeum ideiglenesen, februártól őszig zárva tart.

„Olyan Vasarely művek is érkeznek, amelyek még soha nem jártak Magyarországon”

– emelte ki a főigazgató.

„Az Óbudai Múzeum állandó gyűjteménye alkotja a gerincét a Szépművészeti Vasarely-kiállításnak, de a teljes életműhöz további képek megszerzésére volt szükség a kezdetektől, a legutolsó időszakig. Az óbudai alkotások mellett magángyűjteményekből, a pécsi Vasarely Múzeumból és az aix-en-provence-i Vasarely Alapítványból érkeznek képek az öt szekcióból álló, több mint 140 műalkotást magában foglaló tárlatba” – ismertette.

„Vasarely Don't Go Home”

A kísérő kiállítások között Baán László megemlítette a Nemzeti Galériában nyíló kiállítást, ami a szintén magyar gyökerű művész, Nicolas Schöffer és Vasarely kapcsolatát tárja fel, míg a Millennium Házában, a Neo Kortárs Kulturális Térben lesz látható a Vasarely Don't Go Home című kiállítás.

Ennek hátteréről a főigazgató elárulta, hogy 1969. október 18-án, Budapesten nyílt meg Victor Vasarely retrospektív kiállítása a Műcsarnokban. „A kommunista időszakban számos művész érezte úgy, hogy a megtűrt Vasarely neo-avantgarde és absztrakt-művészete túlzott előnyöket élvez a magyar művészekkel szemben.Tiltakozásnak szánták a Vasarely Go Home performanszt” – magyarázta a miniszteri biztos, hozzátéve, hogy az egész komplex akciót és annak utóéletét vizsgálja Vasarely hazai fogadtatása kapcsán a Don't Go Home, vagyis a Vasarely ne menj haza! kísérő tárlat.