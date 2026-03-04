ARÉNA - PODCASTOK
A tank ship can be seen sailing in the waters of Austrheim, Norway against a stunning sunset backdrop. Shot from a drone on a summer evening.
Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images

Dróncsapás borított lángba egy tankert Málta partjainál

Infostart / MTI

Ukrán drón támadhatott meg egy cseppfolyósított földgázt szállító orosz tankert a Földközi-tengeren, a hajó lángol – közölték kedden tengeri szállítmányozással és hajózási biztonsággal foglalkozó források.

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű tanker, amely amerikai és brit szankciók hatálya alatt áll, legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjainál a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján.

A hajót egy haditengerészeti drón támadhatta meg, és az egyik forrás szerint feltételezhető, hogy a műveletet Ukrajna hajtotta végre, bár erre bizonyítékot nem szolgáltattak. A máltai fegyveres erők közölték, hogy segélykérő üzenetet kaptak a hajótól, és megtalálták azt, de a hajó állapotáról nem közöltek részleteket. A legénységet egy mentőcsónakban találták meg.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagáltak az ügyben megkeresésekre, ahogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sem.

