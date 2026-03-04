Dróncsapás borított lángba egy tankert Málta partjainál

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű tanker, amely amerikai és brit szankciók hatálya alatt áll, legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjainál a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján.

A hajót egy haditengerészeti drón támadhatta meg, és az egyik forrás szerint feltételezhető, hogy a műveletet Ukrajna hajtotta végre, bár erre bizonyítékot nem szolgáltattak. A máltai fegyveres erők közölték, hogy segélykérő üzenetet kaptak a hajótól, és megtalálták azt, de a hajó állapotáról nem közöltek részleteket. A legénységet egy mentőcsónakban találták meg.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az SMP Techmanagement, az orosz LNG-gyártó Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagáltak az ügyben megkeresésekre, ahogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sem.