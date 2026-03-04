Soha nem volt jogosítványa, súlyos balesetet okozott Ozorán

Az egész települést megrázta a baleset, amely a napokban történt Ozorán. Egy autós nem a megfelelő sebességgel közlekedett a település egyik utcájában, amikor megcsúszott, áttért a szemközti sávba, ahol nekicsapódott a szembejövő autónak – írja a police.hu.

A vétlen jármű az ütközés erejétől elsodort egy, az út szélén várakozó gyalogost. A mentők a vétlen autóegyik utasát és a gyalogost súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A balesetet okozó 22 éves helyi sofőrt a rendőrök jól ismerték. Számos alkalommal intézkedtek vele szemben mind vagyon elleni bűncselekmények, mind engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt. A baleset után a férfit a tamási rendőrök őrizetbe vették, és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt bíróság elé állították, ahol 15 nap elzárást kapott.

A baleset okozása miatt pedig büntetőeljárás indult ellene a Tamási Rendőrkapitányságon.

Az Ozorán történt eset ismét rámutat arra, mennyire fontos a szabályok betartása és a felelős magatartás az utakon. Az alábbi tanácsok segíthetnek a hasonló esetek megelőzésében – olvasható a rendőrség honlapján:

Csak érvényes jogosítvánnyal vezessen!

A járművezetés komoly felelősség. A megfelelő képzés és vizsga nemcsak jogi kötelezettség, hanem a biztonság alapfeltétele is. Engedély nélküli vezetés esetén a sofőr a saját és mások életét is veszélyezteti. Aki érvényes iratok nélkül ül a volán mögé, azzal is számoljon, hogy a bíróság tettéért akár elzárással is büntetheti.

Az út és látási viszonyoknak megfelelően válassza meg sebességét!

Csúszós, nedves vagy szennyezett útfelületen különösen fontos a sebesség csökkentése és a fokozott figyelem. A hirtelen manőverek és a sebesség nem megfelelő megválasztása balesetveszélyes helyzethez vezethet.

Az előzést kivéve maradjon a saját forgalmi sávjában!

A menetirány szerinti sáv elhagyása súlyos, frontális ütközéssel járó baleseteket okozhat.

Gyalogosként is mindig legyen körültekintő!

Az út szélén tartózkodók legyenek jól láthatóak, különösen rossz látási viszonyok között. Bár a felelősség elsősorban a járművezetőké, a gyalogosok figyelme is sokat számít.

Ha korábban már volt szabálysértése, tanuljon belőle!

A visszatérő szabályszegések növelik a súlyos balesetek esélyét. A közlekedési szabályok betartása nem a büntetés elkerülése miatt fontos, hanem az emberi életek védelme érdekében.

A közlekedés közös felelősség. Egyetlen figyelmetlen vagy felelőtlen döntés is maradandó következményekkel járhat. Vezessünk körültekintően, türelmesen és szabálykövetően – olvasható a honlapon.