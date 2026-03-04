ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.68
usd:
334.92
bux:
120688.04
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi fotó egy balesetben megsérült autóról.
Nyitókép: Police.hu

Soha nem volt jogosítványa, súlyos balesetet okozott Ozorán

Infostart

Kis híján tragédia lett a vége az ozorai esetnek.

Az egész települést megrázta a baleset, amely a napokban történt Ozorán. Egy autós nem a megfelelő sebességgel közlekedett a település egyik utcájában, amikor megcsúszott, áttért a szemközti sávba, ahol nekicsapódott a szembejövő autónak – írja a police.hu.

A vétlen jármű az ütközés erejétől elsodort egy, az út szélén várakozó gyalogost. A mentők a vétlen autóegyik utasát és a gyalogost súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A balesetet okozó 22 éves helyi sofőrt a rendőrök jól ismerték. Számos alkalommal intézkedtek vele szemben mind vagyon elleni bűncselekmények, mind engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt. A baleset után a férfit a tamási rendőrök őrizetbe vették, és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt bíróság elé állították, ahol 15 nap elzárást kapott.

A baleset okozása miatt pedig büntetőeljárás indult ellene a Tamási Rendőrkapitányságon.

Az Ozorán történt eset ismét rámutat arra, mennyire fontos a szabályok betartása és a felelős magatartás az utakon. Az alábbi tanácsok segíthetnek a hasonló esetek megelőzésében – olvasható a rendőrség honlapján:

Csak érvényes jogosítvánnyal vezessen!

A járművezetés komoly felelősség. A megfelelő képzés és vizsga nemcsak jogi kötelezettség, hanem a biztonság alapfeltétele is. Engedély nélküli vezetés esetén a sofőr a saját és mások életét is veszélyezteti. Aki érvényes iratok nélkül ül a volán mögé, azzal is számoljon, hogy a bíróság tettéért akár elzárással is büntetheti.

Az út és látási viszonyoknak megfelelően válassza meg sebességét!

Csúszós, nedves vagy szennyezett útfelületen különösen fontos a sebesség csökkentése és a fokozott figyelem. A hirtelen manőverek és a sebesség nem megfelelő megválasztása balesetveszélyes helyzethez vezethet.

Az előzést kivéve maradjon a saját forgalmi sávjában!

A menetirány szerinti sáv elhagyása súlyos, frontális ütközéssel járó baleseteket okozhat.

Gyalogosként is mindig legyen körültekintő!

Az út szélén tartózkodók legyenek jól láthatóak, különösen rossz látási viszonyok között. Bár a felelősség elsősorban a járművezetőké, a gyalogosok figyelme is sokat számít.

Ha korábban már volt szabálysértése, tanuljon belőle!

A visszatérő szabályszegések növelik a súlyos balesetek esélyét. A közlekedési szabályok betartása nem a büntetés elkerülése miatt fontos, hanem az emberi életek védelme érdekében.

A közlekedés közös felelősség. Egyetlen figyelmetlen vagy felelőtlen döntés is maradandó következményekkel járhat. Vezessünk körültekintően, türelmesen és szabálykövetően – olvasható a honlapon.

Kezdőlap    Belföld    Soha nem volt jogosítványa, súlyos balesetet okozott Ozorán

baleset

jogosítvány

ozora

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Az Öböl-menti arab országok egy héten belül kifogyhatnak a légvédelmi fegyvereikből, ha Irán az eddigiekhez hasonló hevességgel zúdítja rájuk rakéta a dróncsapásait. Márpedig ez a háború eddig elképzelhetetlen méretű eszkalációjához vezethet.
 

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Kemény tervet vázolt Donald Trump

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A befektetői hangulatot jelentősen rontotta, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrást követően tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre erősebbek a félelmek az esetleges termelési és szállítási zavaroktól, amelyek az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinthetik. Az elmúlt másfél nap mozgásai alapján kijelenthető, hogy a forint a konfliktus egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta. Nemcsak térségi, hanem globális összevetésben is nehéz a forintnál gyengébben teljesítő devizát találni az elmúlt két nap alapján. A Portfolio piaci forrásai szerint a mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

The four US Army reserve soldiers were killed in a drone strike in Kuwait on Sunday, one day after the US and Israel began the operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 04:24
Óriási pontyok akadtak horogra
2026. március 3. 22:00
Komoly a felháborodás: összetört sírkövek méretes kupacát borították le egy egri utcában
×
×