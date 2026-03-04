ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (j) Friedrich Merz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Friedrich Merz részint megkapta, amit akart Washingtonban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok megtartja katonai jelenlétét Németországban – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár, miután Washingtonban a Fehér Házban egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel.

A kancellár újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök „nem ma először, de újból biztosította, hogy az Egyesült Államok megtartja katonai jelenlétét Németországban”. „Ez egy olyan jó hír, amit nem is vártam volna másként” – fűzte hozzá.

Merz elmondta, hogy megbeszélték Trump elnökkel a júliusban esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozót is, illetve azt is, hogy a jövőben miként tudják közösen jobban megvalósítani a katonai elrettentést. Ugyan részleteket a kancellár nem említett, de azt mondta, Trump méltányolta, hogy „a német szövetségi kormány egy bizonyos vezető szerepet vállalt a NATO európai pillérének erősítésében”.

A kancellár kitért az ukrajnai háború kérdésére is mondván, hogy sürgette az amerikai elnököt, fejtsen ki nagyobb nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre. „Oroszország időre játszik és ezzel az amerikai elnök akaratával is szembe megy” – hangoztatta a német vezető.

Merz továbbá azt fejtegette, hogy csak egy olyan rendezés bizonyulhat tartósnak, amelyet a kijevi vezetés európai szövetségesei is támogatnak. „Nem vagyunk hajlandók elfogadni egy olyan megállapodást, amelyet a fejünk felett tárgyalnak ki” – hangoztatta.

Az iráni konfliktus kapcsán Merz megjegyezte, hogy az amerikai–izraeli csapásoknak lehetnek kockázataik és kérdéses, sikerül-e velük politikai változást előidézni. „Ez a terv nem kockázat nélküli és adott esetben viselnünk kell majd a következményeket” – mondta, jelezve, sem Izrael, sem az Egyesült Államok nem kérte Németországtól, hogy vegyen részt a katonai műveletben, amelyhez egyébként a német parlament hozzájárulása kellene.

Az iráni háború szerdai napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

