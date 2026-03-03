Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

A Kreml honlapján megjelent tájékoztató szerint a telefonos megbeszélésen az orosz-magyar együttműködés aktuális kérdéseit, valamint a Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor 2025. november 28-i moszkvai tárgyalásait követően elért megállapodások végrehajtásának állását vitatták meg.

Szóba került az Iránnal kapcsolatos, és a közel-keleti régióban uralkodó gyorsan romló helyzet, beleértve annak a globális energiapiacra gyakorolt ​​lehetséges következményeivel.

Az Ukrajnáról folytatott eszmecserével kapcsolatban a Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai és diplomáciai rendezése mellett, valamint azt az általános szándékát, hogy kiegyensúlyozott és szuverén irányt kövessenek a nemzetközi ügyekben.

Felmerültek az ukrán fegyveres erőkbe besorozott és orosz fogságba esett magyar állampolgárokkal kapcsolatos kérdések is.

Megállapodtak abban, hogy folytatódik a diplomácia több szintjét érintő kapcsolattartás.