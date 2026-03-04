Fidesz-előnyt mértek az Egyesült Államokból

Az amerikai McLaughlin & Associates az Indexnek újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között a magyarországi pártok támogatottságáról. Eszerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte hat százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén. Az ezer fős mintán végzett telefonos kutatásban a választáson várhatóan részt vevőket kérdezték. Azt az eredményt kapták, hogy a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.

A válaszokat elemezve a cég szerint Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.

Amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, kiderült, hogy a válaszadók 69 százaléka nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. 22 százalék ugyanakkor támogatta „Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.

A többség, – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszünne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt.

Mint írták, tízből hét választó, 69 százalék nem lenne hajlandó felárat fizetni – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. A felmérés szerint csupán 18 százalék osztja „Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját”.