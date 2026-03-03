ARÉNA - PODCASTOK
The minaret of a mosque is visible behind the ruins of a police headquarters that is completely destroyed in U.S.-Israeli attacks in Tehran, Iran, on March 2, 2026. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Ujvári Barbara 18 éve él és dolgozik Iránban. A magyar üzletasszony úgy véli: elhúzódik a háború, és most még nem lehet megmondani, hogy az országban kitör-e a forradalom, vagy a meggyilkolt ajatollah utódja átveszi-e a hatalmat. Az InfoRádió akkor érte utol telefonon Ujvári Barbarát, amikor az éppen hazaindult Isztambulból Iránba.

Egyrészt privát megfontolásból, másrészt céges ügyek intézése miatt döntött úgy Ujvári Barbara, hogy visszatér a háború sújtotta Teheránba – monda az InfoRádióban a magyar üzletasszony, aki aggasztónak tartja a kialakult helyzetet, ami szerinte hetekig, de akár hónapok is elhúzódhat. Azt nem tudja, hogy a konfliktusnak milyen lesz a kimenetele, de úgy véli, hogy a háborút minden résztvevő meg fogja sínyleni.

Elképzelhetőnek tartja, hogy végül forradalom fog kitörni a közel-keleti országban, de mint fogalmazott, „egy ilyen jellegű megmozdulás még nagyon gyerekcipőben jár”, mivel

olyan szinten bombázzák a városokat, illetve olyan mértékű a döbbenet az emberek között, hogy a többség egyelőre főként otthon húzza meg magát, és nem megy az utcákra.

A kiiktatott Ali Hamenei ajatollah 86 éves volt, ezért bizonyára tervezték az utódlását. Arra a kérdésre, hogy az Iránban élők tudták-e, hogyha bármi okból eltávozik, akkor ki veszi át az országot, a magyar üzletasszony azt válaszolta, hogy „igen, erre az alkotmányban van egy lefektetett procedúra, és jelenleg ezt a folyamatot követi az országnak a vezetése”. Ez alapján Ali Hamenei utódja a fia is lehet, de Ujvári Barbara úgy gondolja, hogy ennek kisebb a valószínűsége, mivel ezt vallási vezetőknek egy csoportja fogja eldönteni, és ott mind a vallási, mind a politikai befolyás számít.

Irán ellenállási képességeit illetően úgy fogalmazott: ez egy nagyon aszimmetrikus háború; az ország légi erejét elsősorban a rakéták nagy mennyisége jelenti, miközben Izrael és Amerika olyan szintű harci gépekkel rendelkeznek, amivel az iráni légteret valamilyen szinten kontrollálni tudják. A mostani háborút „abszolút” másnak tartja, mint a korábbiakat. Emlékeztetett, hogy az utóbbi években egy közvetlen konfliktus volt, a 12 napos háború a múlt nyár folyamán, de ez alapvetően Izrael és Irán között zajlott, és csak az utolsó napon támadtak meg egy amerikai bázist Dohában. De az egy nagyon koreografált és előre eltervezett támadás volt, ez viszont most az egész térségre kiterjed, halálos áldozatokkal. Ez egy hosszabb konfliktus lesz – ismételte meg.

Ujvári Barbara végül elmondta: 18 éve él Iránban, jelenleg lépésről lépésre hozza meg a döntéseket; ha visszaért az országba és az értékeket összesítette, akkor dönt majd arról, hogy ott marad-e, vagy esetleg visszatér-e Magyarországra.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

egyesült államok

izrael

irán

forradalom

háború

ajatollah

Elemző: 700 forintos benzinár is jöhet az iráni háború miatt

Elemző: 700 forintos benzinár is jöhet az iráni háború miatt

Az iráni háborús helyzet hatására emelkedésnek indult a nyersolaj és a földgáz ára. Ha a konfliktus elhúzódik, akkor tartósan magas maradhat az árszint. Ez a tényező, valamint a forint gyengülése és a dollár erősödése azt okozhatja, hogy itthon jelentősen emelkedhetnek a következő hetekben az üzemanyagárak – mondta az InfoRádióban Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője.
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Délután izraeli lapok arról írtak: Katar és Szaúd-Arábia hamarosan belépnek a háborúba, Izrael és az USA oldalán - Katar ezt később cáfolta. Este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: "katonailag eléggé legyőzték" Iránt, szerinte Teherán hamarosan megadja magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

A forint az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti konfliktusnak

A forint az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti konfliktusnak

A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:

Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

"This is not Winston Churchill we're dealing with," the US president says, adding he's "not happy" with the UK's initial response to US-Israeli strikes.

