„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Egyrészt privát megfontolásból, másrészt céges ügyek intézése miatt döntött úgy Ujvári Barbara, hogy visszatér a háború sújtotta Teheránba – monda az InfoRádióban a magyar üzletasszony, aki aggasztónak tartja a kialakult helyzetet, ami szerinte hetekig, de akár hónapok is elhúzódhat. Azt nem tudja, hogy a konfliktusnak milyen lesz a kimenetele, de úgy véli, hogy a háborút minden résztvevő meg fogja sínyleni.

Elképzelhetőnek tartja, hogy végül forradalom fog kitörni a közel-keleti országban, de mint fogalmazott, „egy ilyen jellegű megmozdulás még nagyon gyerekcipőben jár”, mivel

olyan szinten bombázzák a városokat, illetve olyan mértékű a döbbenet az emberek között, hogy a többség egyelőre főként otthon húzza meg magát, és nem megy az utcákra.

A kiiktatott Ali Hamenei ajatollah 86 éves volt, ezért bizonyára tervezték az utódlását. Arra a kérdésre, hogy az Iránban élők tudták-e, hogyha bármi okból eltávozik, akkor ki veszi át az országot, a magyar üzletasszony azt válaszolta, hogy „igen, erre az alkotmányban van egy lefektetett procedúra, és jelenleg ezt a folyamatot követi az országnak a vezetése”. Ez alapján Ali Hamenei utódja a fia is lehet, de Ujvári Barbara úgy gondolja, hogy ennek kisebb a valószínűsége, mivel ezt vallási vezetőknek egy csoportja fogja eldönteni, és ott mind a vallási, mind a politikai befolyás számít.

Irán ellenállási képességeit illetően úgy fogalmazott: ez egy nagyon aszimmetrikus háború; az ország légi erejét elsősorban a rakéták nagy mennyisége jelenti, miközben Izrael és Amerika olyan szintű harci gépekkel rendelkeznek, amivel az iráni légteret valamilyen szinten kontrollálni tudják. A mostani háborút „abszolút” másnak tartja, mint a korábbiakat. Emlékeztetett, hogy az utóbbi években egy közvetlen konfliktus volt, a 12 napos háború a múlt nyár folyamán, de ez alapvetően Izrael és Irán között zajlott, és csak az utolsó napon támadtak meg egy amerikai bázist Dohában. De az egy nagyon koreografált és előre eltervezett támadás volt, ez viszont most az egész térségre kiterjed, halálos áldozatokkal. Ez egy hosszabb konfliktus lesz – ismételte meg.

Ujvári Barbara végül elmondta: 18 éve él Iránban, jelenleg lépésről lépésre hozza meg a döntéseket; ha visszaért az országba és az értékeket összesítette, akkor dönt majd arról, hogy ott marad-e, vagy esetleg visszatér-e Magyarországra.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.