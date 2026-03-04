ARÉNA - PODCASTOK
Amerikai-izraeli légicsapás után gomolyog a füst a lemenõ nap elõtt, Teheránban 2026. március 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje Teheránban több tucat, a Baszídzs milíciához és az iráni rezsim belbiztonsági szerveihez tartozó parancsnokságot támadott – jelentette a hadsereg.

Ezek a szervek a rezsim stabilitásának és ellenőrzésének fenntartását szolgálták. Emellett a szárazföldi erők ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is támadtak az izraeli erők.

A Baszidzs milícia az Iráni Iszlám Köztársaság vallási fanatikus önkéntesekből álló félkatonai szervezete, amely a rendfenntartásban és vészhelyzetek kezelésében is szerepet játszik. Az iráni rezsim egyik jelentős elnyomó eszköze, és az ország minden tartományában jelen van.

Az IDF arab nyelvű szóvivője további tizenhat település kiürítésére szólított fel Dél-Libanonban. "Aki a Hezbollah emberei, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Védjék meg magukat és szeretteiket az azonnali távozással, és egyelőre ne térjenek vissza a falvakba" - figyelmeztetett. Az izraeli légierő csapást mért Bejrút Dahíja negyedére és Baalbek városára a Bekaa-völgyben, a Hezbollah fellegváraira.

Éjszaka folytatódtak az Izrael elleni iráni rakétatámadások is. Kedd este az ország középső régióját érték csapások, és éjfélkor Haifa és Eilat felé is indítottak lövedékeket. Hajnalban Beér-Séva irányába is indításokat észleltek, reggel pedig milliók ébredtek légiriadóra Jeruzsálemben és az ország középső vidékein. A rakétákat elfogták.

Éjszaka a Hezbollah a Galilea és a Golán-fennsík térségében fekvő településeket lőtte. Becsapódás történt Észak-Izraelben Hacor HaGlilit településen, ahol megrongálódtak épületek, de sérültekről nem érkezett jelentés.

izrael

irán

közel-kelet

hezbollah

háború

teherán

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló
Srí Lankán is ragadtak magyarok a közel-keleti háború miatt. Erről Smidtné Horváth Zsuzsanna, a Magyarok Srí Lankán utazási iroda vezetője beszélt az InfoRádióban. Elmagyarázta azt is, hogy miért kell(ene) még a drága alternatív járattal utazni hajlandó turistáknak is fél hónapot várniuk.
 

Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Nem csillapodik a háború a Közel-Keleten - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nem csillapodik a háború a Közel-Keleten - Mit csinálnak a tőzsdék?

Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európában ehhez képest már jobbak az előjelek, a határidős indexek állása alapján oldalazás jöhet, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelentene.

Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: &quot;ez még bárhová elfajulhat&quot;

Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: &quot;ez még bárhová elfajulhat&quot;

A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

2026. március 4. 08:06
Dróncsapás borított lángba egy tankert Málta partjainál
2026. március 4. 07:43
Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban
