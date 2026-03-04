Rekordot döntöttek a gyorshajtási büntetések tavaly

Összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Vezess.hu megkeresésére.

A portál ismertette, hogy a 855 ezer 490 esetben az objektív felelősség hatálya alá tartozó ügyben szabtak ki közigazgatási bírságot, 56 ezer 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján büntettek a rendőrök gyorshajtásos ügyben. Előbbi az utak fölé fixen felszerelt, rendőrautókból vagy trafiboxokból fotózó sebességmérők képei alapján csekken kiküldött bírságokat jelenti, a második adat a bemért, majd utána egyből megállított járművezetők büntetéseit.

Az ORFK úgy reagált,hogy a kamerahálózatba újonnan üzembe helyezett eszközök számának folyamatos emelkedése okozza azt, hogy óta folyamatosan emelkedik a gyorshajtásos bírságok száma Magyarországon.

Mindez 2025 egészére összesen

több mint 50 milliárd forintnyi gyorshajtásos bírságot jelent, két éve még csak 30 milliárd forint körül járt a sebességhatárokat átlépő járművezetők éves büntetése.

Az éves és teljes bírságösszeg azért is emelkedhetett, mert a jogalkotó többször és nagymértékben megemelte a kiszabható bírságösszegeket az elmúlt években. A Vezess.hu emlékeztet, hogy a hosszú évekig 30 ezer forintos alapösszegről először 39 ezerre, majd 50 ezerre növelték a legkisebb mértékű gyorshajtás után fizetendő bírságot, míg a legdurvább szabályszegésekért 300 ezerről először 390 ezerre, majd 468 ezer forintra.

Korábbi adatigénylésből az is kiderül, hogy jelentős tételeket nem fizetnek be a megbüntetettek. 11,8 milliárd forintnyi gyorshajtásért kiszabott bírság maradt befizetetlen 2024-ben és 2023-ban Magyarországon.