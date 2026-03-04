ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrök a VÉDA automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2015. április 16-án. Reggel hat órakor 24 órás sebességellenőrzési akció indult Európa 22 országában.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Rekordot döntöttek a gyorshajtási büntetések tavaly

Infostart

A rendőrség 2025-ben több mint 912 ezer gyorshajtási bírságot szabott ki, ami összesen már 50 milliárd forintnál is nagyobb összeget jelent, részben az egyre több működő kamera miatt. A bírságösszegek emelése is hozzájárult a növekedéshez, miközben 2023–2024 során közel 12 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabályszegők.

Összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Vezess.hu megkeresésére.

A portál ismertette, hogy a 855 ezer 490 esetben az objektív felelősség hatálya alá tartozó ügyben szabtak ki közigazgatási bírságot, 56 ezer 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján büntettek a rendőrök gyorshajtásos ügyben. Előbbi az utak fölé fixen felszerelt, rendőrautókból vagy trafiboxokból fotózó sebességmérők képei alapján csekken kiküldött bírságokat jelenti, a második adat a bemért, majd utána egyből megállított járművezetők büntetéseit.

Az ORFK úgy reagált,hogy a kamerahálózatba újonnan üzembe helyezett eszközök számának folyamatos emelkedése okozza azt, hogy óta folyamatosan emelkedik a gyorshajtásos bírságok száma Magyarországon.

Mindez 2025 egészére összesen

több mint 50 milliárd forintnyi gyorshajtásos bírságot jelent, két éve még csak 30 milliárd forint körül járt a sebességhatárokat átlépő járművezetők éves büntetése.

Az éves és teljes bírságösszeg azért is emelkedhetett, mert a jogalkotó többször és nagymértékben megemelte a kiszabható bírságösszegeket az elmúlt években. A Vezess.hu emlékeztet, hogy a hosszú évekig 30 ezer forintos alapösszegről először 39 ezerre, majd 50 ezerre növelték a legkisebb mértékű gyorshajtás után fizetendő bírságot, míg a legdurvább szabályszegésekért 300 ezerről először 390 ezerre, majd 468 ezer forintra.

Korábbi adatigénylésből az is kiderül, hogy jelentős tételeket nem fizetnek be a megbüntetettek. 11,8 milliárd forintnyi gyorshajtásért kiszabott bírság maradt befizetetlen 2024-ben és 2023-ban Magyarországon.

traffipax

büntetés

gyorshajtás

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A befektetői hangulatot jelentősen rontotta, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrást követően tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre erősebbek a félelmek az esetleges termelési és szállítási zavaroktól, amelyek az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinthetik. Az elmúlt másfél nap mozgásai alapján kijelenthető, hogy a forint a konfliktus egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta. Nemcsak térségi, hanem globális összevetésben is nehéz a forintnál gyengébben teljesítő devizát találni az elmúlt két nap alapján. A Portfolio piaci forrásai szerint a mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is.

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

The four US Army reserve soldiers were killed in a drone strike in Kuwait on Sunday, one day after the US and Israel began the operation.

