ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.27
usd:
334.81
bux:
120838.88
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A keleti lgéi járatok elkerülik a teljes Közel-Keletet is Ukrajnán kívül.
Nyitókép: Flightradar

Turisztikai szakértő: most az egyéni utazóknak a legnehezebb

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Az InfoRádiónak nyilatkozó turisztikai szakértő szerint összességében sok ezer magyar turista utazását érinti kedvezőtlenül a jelenleg zajló közel-keleti konfliktus. Az esetleg veszélybe került kint tartózkodók számára most elsődlegesen a saját biztonságuk garantálása, a hatóságok utasításainak követése, valamint a konzuli védelem igénybevétele a legfontosabb – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd. Hozzátette: mivel vis maior helyzetről van szó, a kármegosztás elve érvényesül, vagyis mindenki a saját kárát viseli, mert sem a légitársaság, sem az utazási iroda nem tehető felelőssé a kialakult rendkívüli helyzetért.

Háborús helyzet alakul ki, ott vagyunk valahol keleten két bőrönddel, megannyi kétellyel. Ilyen helyzetben az, hogy biztonságban maradjunk a szeretteinkkel együtt, a legfontosabb Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértú szerint. Felhívta a figyelmet, hogy követni kell a helyi hatóság utasításait, akik pedig konzuli védelemre bejelentkeztek, figyeljék az információkat, hogy mikor van esetleg lehetőségük hazajutni, és mikor kell olyasmit csinálni, ami a saját biztonságuk érdekében kötelező.

„Tehát ne próbáljunk meg feltétlenül olyasmit csinálni, ami veszélyes, problematikus. Ha légiriadó van, le kell menni az óvóhelyre! Ha azt mondják, egy bizonyos helyre el kell menni, akkor a saját biztonságunk érdekében ezt tegyük meg” – sorolta.

annak, aki most más, biztonságos távolabbi országban tartózkodik, de éppenséggel Katarban vagy Dubajban szállt volna át, szintén a türelem javallott, hiszen

főleg az Emirates és a Qatar Airways járatai visznek utasokat nagyon sok egzotikus úti célra, és egyelőre kérdéses, hogy mikor lehet ezekről a helyekről hazajutni.

Alternatív útvonalakat is lehet persze igénybe venni, de szerinte tudni kell: a vis major miatt ilyenkor a kármegosztás elve érvényesül, vagyis mindenki viseli a saját kárát, hiszen a légi cég, vagy az utazási iroda nem tehető felelőssé azért, hogy ilyen konfliktus kialakult. A természeti katasztrófák is ilyenek, a különböző háborús cselekmények is.

A leggyakoribb kérdés, amellyel most találkozik: mit kell ilyenkor csinálni?

„Ha valaki utazási irodával ment ki, előnyösebb helyzetben van, hiszen az irodák általában tartják a kapcsolatot a légitársaságokkal, a légitársaságok a helyi illetékes hatóságokkal. Tudják azt, hogy mikor lehet majd ismét üzemeltetni a légjáratokat, mikor tudnak olyan járatot indítani, amivel haza tudnak jönni az utasok. Tehát nekik igazából azt mondanám, hogy érezzék jól magukat, ahol vannak, hisz most úgysem tudnak mást tenni, és figyeljék az információkat. Most a legfontosabb az, hogy biztonságban legyen mindenki, és csak akkor jöjjön, amikor azt a hivatalos szervek engedik” – mondta Kiss Róbert Richárd.

Közszájon forog egy március 7-ei dátum, amikor már minden szabadabb lesz, de ezzel kapcsolatban is figyelmeztet: aktuálisan közlik majd, mikor nyitnak meg egy repteret, légteret.

Csak céldátumok reppennek fel, de mivel a harci folyamatokat egyelőre a felek sem látják előre teljes körűen, hiszen csapás, ellencsapás követi egymást, ezért az ilyen dátumokat óvatosan kell kezelni.

Ha egyénileg utazott valaki, akkor azért jóval nehezebb dolga van, hiszen ilyenkor önállóan kell szállást szerezni, és a szálláshelyen várni egy repülőindulást. A magánutasoknak viszont ugyanúgy azt tanácsolja, hogy mindenről, így a szállásról is kérjenek számlát, hisz bármi történhet, ami esetleg lehetőséget nyújt arra, hogy ők az elköltött pénzt megkapják.

Akinek utasbiztosítása van, ott lehet

  • vis maior kitétel, amikor nem állják a számlát, vagy
  • részleges segítség is.

Ami biztos, hogy mindig figyelni kell a hazajutási lehetőségeket, hisz bármikor előkerülhet egy alternatív megoldás, ami minden szempontból a legjobb lesz.

„Egzotikus helyről drága lehet a repülőjegy, de filléres a szállás. De ha például valakinek van egy 300 ezer forintos repülőjegye, és egyébként 40 ezer forint egy napra a szállásköltsége, akkor meg kell néznie, hogy ahol éppen tartózkodik, onnan alternatív úton haza tud-e jutni, mert lehet, hogy akkor kisebb lesz a költsége, mint hogy ha még tovább várakozna” – figyelmeztetett Kiss Róbert Richárd.

Mind Dubaj, mind Katar közlekedési csomópont az egész világ idegenforgalma szempontjából,ezért senkinek nem érdeke, hogy ezek hosszú távon ne tudjanak üzemelni, mert az nagyon nagy károkat okoz – mondta még.

„Azt gondolom, hogy ha lehet majd utazni – és reménykedjünk abban, hogy minél hamarabb – vélhetően az utazási kedv hamar helyreáll, hiszen az Egyesült Arab Emirátusok, Abu-Dzabi, Dubaj és Doha olyan helyek, amit a turisták nagyon szeretnek felkeresni, és tipikus átszállóhelyek is. Ha nem utazhatunk biztonságosan, akkor mindenkinek jobb, hogy le vannak zárva ezek a légterek, semmint, hogy súlyos tragédia történjen” – fejtegette.

Emlékeztetett: a korábbi közel-keleti konfliktust 12 nap alatt lezárták, és korábban a koronavírus-járvány 2 évét is kibírta az utazási kedv, amely mostanra helyre is állt.

Két olyan dolog van még, amit érdemes szerinte mindenképpen megjegyezni:

  1. a konzuli védelem fontos segítség, információ is áramlik, logisztika is van, még ha nem is véd minket két testőr vagy fizetik a szállodai számlánkat.
  2. légtérzár van egy nagyon nagy zónában a háború miatt, most már nem csupán Ukrajna nagy területe fölött van ilyen. Ezek miatt ha valaki Ázsiába akar utazni, akkor nem nagyon marad biztonságos útvonal, óriási kerülőt kell tenni, ami megdrágítja majd az utazást.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Turisztikai szakértő: most az egyéni utazóknak a legnehezebb

turizmus

irán

kiss róbert richard

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők
Az iráni konfliktus megrázta a világ tőzsdéit: az olajipar kivételével szinte minden tőkepiaci termékből menekül a tőke – mondta az InfoRádióban a Portfolio tőzsderovatának vezetője, Nagy Viktor.
 

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált – helyszíni beszámoló

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Megválaszthatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Életjeleket mutatnak a tőzsdék, levegővételhez jutott a piac

Életjeleket mutatnak a tőzsdék, levegővételhez jutott a piac

Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európa ehhez képest már jobban néz ki, kis emelkedést mutatnak a vezető indexek, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 09:17
Kivégeztek egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit Floridában
2026. március 4. 08:41
Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael
×
×