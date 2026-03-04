Turisztikai szakértő: most az egyéni utazóknak a legnehezebb

Háborús helyzet alakul ki, ott vagyunk valahol keleten két bőrönddel, megannyi kétellyel. Ilyen helyzetben az, hogy biztonságban maradjunk a szeretteinkkel együtt, a legfontosabb Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértú szerint. Felhívta a figyelmet, hogy követni kell a helyi hatóság utasításait, akik pedig konzuli védelemre bejelentkeztek, figyeljék az információkat, hogy mikor van esetleg lehetőségük hazajutni, és mikor kell olyasmit csinálni, ami a saját biztonságuk érdekében kötelező.

„Tehát ne próbáljunk meg feltétlenül olyasmit csinálni, ami veszélyes, problematikus. Ha légiriadó van, le kell menni az óvóhelyre! Ha azt mondják, egy bizonyos helyre el kell menni, akkor a saját biztonságunk érdekében ezt tegyük meg” – sorolta.

annak, aki most más, biztonságos távolabbi országban tartózkodik, de éppenséggel Katarban vagy Dubajban szállt volna át, szintén a türelem javallott, hiszen

főleg az Emirates és a Qatar Airways járatai visznek utasokat nagyon sok egzotikus úti célra, és egyelőre kérdéses, hogy mikor lehet ezekről a helyekről hazajutni.

Alternatív útvonalakat is lehet persze igénybe venni, de szerinte tudni kell: a vis major miatt ilyenkor a kármegosztás elve érvényesül, vagyis mindenki viseli a saját kárát, hiszen a légi cég, vagy az utazási iroda nem tehető felelőssé azért, hogy ilyen konfliktus kialakult. A természeti katasztrófák is ilyenek, a különböző háborús cselekmények is.

A leggyakoribb kérdés, amellyel most találkozik: mit kell ilyenkor csinálni?

„Ha valaki utazási irodával ment ki, előnyösebb helyzetben van, hiszen az irodák általában tartják a kapcsolatot a légitársaságokkal, a légitársaságok a helyi illetékes hatóságokkal. Tudják azt, hogy mikor lehet majd ismét üzemeltetni a légjáratokat, mikor tudnak olyan járatot indítani, amivel haza tudnak jönni az utasok. Tehát nekik igazából azt mondanám, hogy érezzék jól magukat, ahol vannak, hisz most úgysem tudnak mást tenni, és figyeljék az információkat. Most a legfontosabb az, hogy biztonságban legyen mindenki, és csak akkor jöjjön, amikor azt a hivatalos szervek engedik” – mondta Kiss Róbert Richárd.

Közszájon forog egy március 7-ei dátum, amikor már minden szabadabb lesz, de ezzel kapcsolatban is figyelmeztet: aktuálisan közlik majd, mikor nyitnak meg egy repteret, légteret.

Csak céldátumok reppennek fel, de mivel a harci folyamatokat egyelőre a felek sem látják előre teljes körűen, hiszen csapás, ellencsapás követi egymást, ezért az ilyen dátumokat óvatosan kell kezelni.

Ha egyénileg utazott valaki, akkor azért jóval nehezebb dolga van, hiszen ilyenkor önállóan kell szállást szerezni, és a szálláshelyen várni egy repülőindulást. A magánutasoknak viszont ugyanúgy azt tanácsolja, hogy mindenről, így a szállásról is kérjenek számlát, hisz bármi történhet, ami esetleg lehetőséget nyújt arra, hogy ők az elköltött pénzt megkapják.

Akinek utasbiztosítása van, ott lehet

vis maior kitétel, amikor nem állják a számlát, vagy

részleges segítség is.

Ami biztos, hogy mindig figyelni kell a hazajutási lehetőségeket, hisz bármikor előkerülhet egy alternatív megoldás, ami minden szempontból a legjobb lesz.

„Egzotikus helyről drága lehet a repülőjegy, de filléres a szállás. De ha például valakinek van egy 300 ezer forintos repülőjegye, és egyébként 40 ezer forint egy napra a szállásköltsége, akkor meg kell néznie, hogy ahol éppen tartózkodik, onnan alternatív úton haza tud-e jutni, mert lehet, hogy akkor kisebb lesz a költsége, mint hogy ha még tovább várakozna” – figyelmeztetett Kiss Róbert Richárd.

Mind Dubaj, mind Katar közlekedési csomópont az egész világ idegenforgalma szempontjából,ezért senkinek nem érdeke, hogy ezek hosszú távon ne tudjanak üzemelni, mert az nagyon nagy károkat okoz – mondta még.

„Azt gondolom, hogy ha lehet majd utazni – és reménykedjünk abban, hogy minél hamarabb – vélhetően az utazási kedv hamar helyreáll, hiszen az Egyesült Arab Emirátusok, Abu-Dzabi, Dubaj és Doha olyan helyek, amit a turisták nagyon szeretnek felkeresni, és tipikus átszállóhelyek is. Ha nem utazhatunk biztonságosan, akkor mindenkinek jobb, hogy le vannak zárva ezek a légterek, semmint, hogy súlyos tragédia történjen” – fejtegette.

Emlékeztetett: a korábbi közel-keleti konfliktust 12 nap alatt lezárták, és korábban a koronavírus-járvány 2 évét is kibírta az utazási kedv, amely mostanra helyre is állt.

Két olyan dolog van még, amit érdemes szerinte mindenképpen megjegyezni: