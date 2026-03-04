Egy 3–0-s vereségnek is lehet örülni

Az első félidő jól alakult, ha nem is olyan jól, mint az Atléticónak az első meccsen, a Metropolitanóban. Mindenesetre Marc Bernal a 29. percben vezetést szerzett, majd Raphinha az első játékrész hosszabbításának ötödik percében értékesített tizenegyese azt jelentette, hogy Hansi Flick csapata „időarányosan” megtette a magáét: a szünetig ledolgozta a hátrány felét.

Az Atlético alig-alig támadott, rossz felfogásban játszott, szinte csak azt várta, teljen el az idő, nem jut úgy sem négyig a Barcelona.

Ám a 72. percben a 18 éves Bernal újabb gólja tényleg közel hozta a katalánoknak a hosszabbítás esélyét. Balszerencséjükre azonban a Jan Oblak helyére kerülő második számú kapus, Juan Musso kitűnően védett. A kétszeres argentin válogatott kapus mindössze egy bajnokin védett eddig az idényben, de a Király-kupa-sorozat az övé, már a hetedik mérkőzése volt a 2025–2026-os szezonban.

Az Atlético nagy nehezen, 4–3-as összesítéssel továbbjutott (tavaly, ugyancsak az elődöntőben, a katalánok 5–4-gyel mentek tovább), nem sikerült a Barcelonának az, ami a PSG ellen, még 2017 tavaszán, nem tudott fordítani négygólos hátrányból. Diego Pablo Simeone irányításával mindössze másodszor jutott be az Atlético a Király-kupa döntőjébe, sőt, először 2013 óta.

Az ellenfél baszk csapat lesz majd, szerda este a Real Sociedad fogadja az Athletic Bilbaót. Az első meccsen idegenben 1–0-ra nyert a San Sebastian-i gárda.