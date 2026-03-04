ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője sajtóértekezleten a csapat majadahondai edzőközpontjában 2025. március 3-án. Az Atlético másnap a Real Madrid ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligájának nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sergio Pérez

Egy 3–0-s vereségnek is lehet örülni

Infostart

A Barcelona 3–0-ra nyert, mégis kiesett a spanyol Király-kupa elődöntőjében. Bár közel járt hozzá, nem tudta ledolgozni az Atlético Madrid ellen az első mérkőzésen összeszedett négygólos hátrányt.

Az első félidő jól alakult, ha nem is olyan jól, mint az Atléticónak az első meccsen, a Metropolitanóban. Mindenesetre Marc Bernal a 29. percben vezetést szerzett, majd Raphinha az első játékrész hosszabbításának ötödik percében értékesített tizenegyese azt jelentette, hogy Hansi Flick csapata „időarányosan” megtette a magáét: a szünetig ledolgozta a hátrány felét.

Az Atlético alig-alig támadott, rossz felfogásban játszott, szinte csak azt várta, teljen el az idő, nem jut úgy sem négyig a Barcelona.

Ám a 72. percben a 18 éves Bernal újabb gólja tényleg közel hozta a katalánoknak a hosszabbítás esélyét. Balszerencséjükre azonban a Jan Oblak helyére kerülő második számú kapus, Juan Musso kitűnően védett. A kétszeres argentin válogatott kapus mindössze egy bajnokin védett eddig az idényben, de a Király-kupa-sorozat az övé, már a hetedik mérkőzése volt a 2025–2026-os szezonban.

Az Atlético nagy nehezen, 4–3-as összesítéssel továbbjutott (tavaly, ugyancsak az elődöntőben, a katalánok 5–4-gyel mentek tovább), nem sikerült a Barcelonának az, ami a PSG ellen, még 2017 tavaszán, nem tudott fordítani négygólos hátrányból. Diego Pablo Simeone irányításával mindössze másodszor jutott be az Atlético a Király-kupa döntőjébe, sőt, először 2013 óta.

Az ellenfél baszk csapat lesz majd, szerda este a Real Sociedad fogadja az Athletic Bilbaót. Az első meccsen idegenben 1–0-ra nyert a San Sebastian-i gárda.

