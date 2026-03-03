ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.

Mol: a Janaf árai a legmagasabbak a környéken

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A horvát Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője – közölte a Mol.

Azt írták, sok állítás elhangzott a horvát kőolajszállító vállalat áraival kapcsolatban az elmúlt napokban. A Mol álláspontja világos: beszéljenek a tények és öntsünk tiszta vizet a pohárba!

A horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében.

Fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező, úgynevezett szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia stb.) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent – részletezték, hozzátéve, hogy ez a többletköltség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.

Tény az is, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70 százalékkal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést más szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztalt a Mol – írták.

„Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek. A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit. Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt a Mol nem tudja elfogadni” – írták.

Példaként ismertették, hogy a szállítási díjak 100 kilométerre vetítve tonnánként az alábbiak:

- BTC Baku-Tbilisi-Ceyhan 1.2 dollár

- MOL (HU) Ukrán határ - Százhalombatta 1.0 dollár

- Transneft (RU) Szamara - Fehérorosz határ 1.0 dollár

- TAL / AWP Trieszt - Bécs 1.4 dollár

- Ukrtransnafta Fehérorosz határ (Ukrajnán keresztül) - magyar határ 3.4 dollár

- Janaf Horvátország - magyar határ 5.3 dollár

×