ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.67
usd:
334.84
bux:
120688.04
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
köd pára időjárás tavasz ősz faház
Nyitókép: Pixabay

Csak északnyugaton zavarhatnak be zivatarok a nyugodt, tavaszias időbe

Infostart

Az ország nagy részén továbbra is derült, csapadékmentes idő várható. A felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés lesz. Csak a csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a szél. Napközben 13 és 18 Celsius-fok közötti hőmérsékleti értékekre lehet számítani.

Ciklonális forgású, a környezeténél hidegebb légörvény, azaz hidegcsepp vonul át az ország felett, ami a légkörben is változásokat eredményez, így szerdán főként az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A talajon alapvetően anticiklonális hatások érvényesülnek ezekben a napokban, de szerda hajnalban már egy magassági hidegcsepp húzódik a Kárpát-medence fölé nyugat felől. Hatására elsősorban a nyugati területek felett lesz labilisabb a légrétegződés, így gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd képződik. Nagyrészt szélcsend várható.

A felhőkből szerda délután nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki helyenként zivatarok, de este, késő este délebbre is van esély egy-egy zivatarra.

Az intenzívebb gócokat apró szemű jég, esetleg szélerősödés kísérheti.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Más területeken viszont továbbra is inkább derült, csapadékmentes idő lesz. A felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés ígérkezik. Csak a csapadékgócok környezetében fordulhat elő szélélénkülés. Délutánra 13 és 18 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Kezdőlap    Életmód    Csak északnyugaton zavarhatnak be zivatarok a nyugodt, tavaszias időbe

időjárás

előrejelzés

meteorológia

hidegcsepp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Az Öböl-menti arab országok egy héten belül kifogyhatnak a légvédelmi fegyvereikből, ha Irán az eddigiekhez hasonló hevességgel zúdítja rájuk rakéta a dróncsapásait. Márpedig ez a háború eddig elképzelhetetlen méretű eszkalációjához vezethet.
 

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Kemény tervet vázolt Donald Trump

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A befektetői hangulatot jelentősen rontotta, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrást követően tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre erősebbek a félelmek az esetleges termelési és szállítási zavaroktól, amelyek az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinthetik. Az elmúlt másfél nap mozgásai alapján kijelenthető, hogy a forint a konfliktus egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta. Nemcsak térségi, hanem globális összevetésben is nehéz a forintnál gyengébben teljesítő devizát találni az elmúlt két nap alapján. A Portfolio piaci forrásai szerint a mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

The four US Army reserve soldiers were killed in a drone strike in Kuwait on Sunday, one day after the US and Israel began the operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 05:24
Ezt mostantól célszerű minden horgásznak észben tartania
2026. március 3. 05:00
Szaharai por árnyékolja be a hetet, és egy hidegcsepp is bekavar
×
×