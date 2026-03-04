Csak északnyugaton zavarhatnak be zivatarok a nyugodt, tavaszias időbe

Ciklonális forgású, a környezeténél hidegebb légörvény, azaz hidegcsepp vonul át az ország felett, ami a légkörben is változásokat eredményez, így szerdán főként az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A talajon alapvetően anticiklonális hatások érvényesülnek ezekben a napokban, de szerda hajnalban már egy magassági hidegcsepp húzódik a Kárpát-medence fölé nyugat felől. Hatására elsősorban a nyugati területek felett lesz labilisabb a légrétegződés, így gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen.

Forrás: HungaroMet

Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd képződik. Nagyrészt szélcsend várható.

A felhőkből szerda délután nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki helyenként zivatarok, de este, késő este délebbre is van esély egy-egy zivatarra.

Az intenzívebb gócokat apró szemű jég, esetleg szélerősödés kísérheti.

Forrás: HungaroMet

Más területeken viszont továbbra is inkább derült, csapadékmentes idő lesz. A felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés ígérkezik. Csak a csapadékgócok környezetében fordulhat elő szélélénkülés. Délutánra 13 és 18 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.