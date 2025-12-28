ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Ezzel kezdődött Donald Trump és Volodimir Zelenszkij tárgyalása

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump Putyinnal egyeztetett a Zelenszkijjel való tárgyalás előtt.

Az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések hatására Donald Trump amerikai elnök floridai Mar-a-Lago birtokán fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Utóbbi szerint sok kérdésben döntés születhet még újév előtt, hozzátéve, hogy a 20 pontos béketerv, amin dolgoznak, 90 százalékban már kész.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Floridában azzal a reménnyel, hogy sikerül közelebb kerülni a békéhez az ukrajnai háborúban, ami csaknem négy évvel ezelőtt robbant ki. Zelenszkij korábban közölte, hogy megvitatják az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és „gazdasági megállapodásról” is szó lesz. Arról is beszélt, hogy a tárgyalás alatt álló 20 pontos béketerv „nagyjából 90 százalékban kész van”.

Trump a megbeszélés előtt azt mondta, hogy „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. További részletek nem közölt a Fehér Ház, és a Kreml sem volt bőbeszédűbb, csak a hívás tényét erősítették meg orosz részről – írja az Index.

Donald Trump amerikai elnök a találkozó előtt viszont kijelentette: „Volodimir Zelenszkijnek semmije sincs, amíg jóvá nem hagyom, úgyhogy meglátjuk, mije van”.

Magyar idő szerint vasárnap kora este jelentek meg az első felvételek a közösségi médiában arról, hogy Volodimir Zelenszkij gépe leszállt az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök a leszállás után megerősítette, hogy a Trump floridai rezidenciáján tartandó találkozón többek között a kelet-ukrajnai, vitatott Donbász régió sorsáról, valamint a zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről is tárgyalni kíván.

Később az is kiderült, hogy a találkozó közben Zelenszkij és Trump telefonon tárgyalnak majd az európai vezetőkkel, ezt az ukrán elnök szóvivője közölte a Reuters hírügynökséggel.

