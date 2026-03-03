ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Nyitókép: Pixabay

Holtan találtak egy volt szenátort, ismert üzletembert Moszkvában

Infostart

A csecsen születésű Umar Dzhabrailovot az orosz rendőrség tájékoztatása szerint egy belvárosi luxuslakópark egyik lakásában találták meg. A feltételezés szerint önkezével vetett véget az életének.

Umar Dzhabrailov csecsen üzletembert, volt orosz szenátort hétfőn hajnalban holtan találták meg a moszkvai belvárosban található Vesper Tverskaya luxuslakóparkban – írja a The Moscow Times híradása nyomán az Index.

Rendőrségi forrásokra hivatkozva az orosz sajtó azt írja, a 67 éves férfit helyi idő szerint hajnali 3 órakor kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét, a hatóság álláspontja szerint valószínűleg öngyilkosságot követett el, fejlövéssel találtak rá.

A rendőrség nyomozást indított a haláleset körülményeinek tisztázására, az orosz sajtó arról ír, hogy a férfi 2020-ban már megkísérelhetett öngyilkosságot. A hatóság hivatalosan még nem erősítette meg az értesülést, miszerint az üzletember önkezével vetett véget az életének.

Umar Dzhabrailov 1958-ban született a csecsen fővárosban, Groznij városában. 2004 és 2009 között az Észak-Kaukázusi Köztársaság szenátora volt az orosz Szövetségi Tanácsban. A 2000-es orosz elnökválasztáson is indult jelöltként, ahol kevesebb mint 0,1 százalékos eredménnyel az utolsó helyen végzett. Üzletemberként korábban a moszkvai Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center tulajdonosa volt.

Nevét az 1990-es évek egyik ismert bűnügyével is összefüggésbe hozták: egykori üzlettársát, az amerikai befektető Paul Tatumot 1996 novemberében lelőtték egy moszkvai metróállomáson, aki halála előtt azzal vádolta Umar Dzhabrailovot, hogy zsarolással próbálta kiszorítani egy közös szállodai projektből.

Éles fordulat a lakáspiacon: megcsappant a befektetői hullám, zuhanhatnak az árak?

Éles fordulat a lakáspiacon: megcsappant a befektetői hullám, zuhanhatnak az árak?

A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon.

