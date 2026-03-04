Kiderült, mennyit spórolhatunk az otthon raktározott benzinnel

A közel-keleti térségben kiéleződő feszültség, az egyre elmélyülő háborús helyzet miatt az üzemanyagárak drágulása kezdődött meg a hét elején. A legalább 4-5 hétre tervezett amerikai-izraeli hadjáratban tartós eszkaláció várható, ezért legalább 10–15 százalékos üzemanyagár-emelkedésre számítanak a szakértők a hazai kutakon.

A világ kőolajexportjának jelentős része a Közel-Keletről származik, míg a Hormuzi-szoroson naponta a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át. A hajózás bizonytalanná vált a térségben már a hétvégén, katonai incidensek veszélyeztetik a szállítmányokat, ez okozza az azonnali áremelkedést a világpiacon.

A Vezess.hu ebben a helyzetben teszi fel a kérdést: érdemes-e most elrakni egy nagyobb mennyiséget üzemanyagból, még az emelkedés előtt?

Az Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. vezetője korábban az otthoni üzemanyag tárolás lehetőségeiről tájékoztatta a portált. Sánta Tamás ismertetése szerint

többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó benzin, és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázolaj tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter benzin, valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter gázolaj tárolható. Míg egy épületrészhez tartozó parkolóban tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter üzemanyag tárolható.

Ez azt jelenti, hogy a jogszabályokat betartva csak kis mennyiséget lehet elraktározni, amivel csak pár száz forint spórolható meg. Ráadásul hosszú távon az üzemanyag minősége változik, a javasolt tárolási idő 6 hónap.