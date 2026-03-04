ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 4. szerda
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mennyit spórolhatunk az otthon raktározott benzinnel

Infostart

A hétvégén kitört háború miatt sokakban felmerült a kérdés, hogy érdemes-e otthon elraktározni üzemanyagot még egy nagyobb áremelkedés előtt? A törvény szerint előírtak alapján nem érdemes ilyesmivel vesződni.

A közel-keleti térségben kiéleződő feszültség, az egyre elmélyülő háborús helyzet miatt az üzemanyagárak drágulása kezdődött meg a hét elején. A legalább 4-5 hétre tervezett amerikai-izraeli hadjáratban tartós eszkaláció várható, ezért legalább 10–15 százalékos üzemanyagár-emelkedésre számítanak a szakértők a hazai kutakon.

A világ kőolajexportjának jelentős része a Közel-Keletről származik, míg a Hormuzi-szoroson naponta a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át. A hajózás bizonytalanná vált a térségben már a hétvégén, katonai incidensek veszélyeztetik a szállítmányokat, ez okozza az azonnali áremelkedést a világpiacon.

A Vezess.hu ebben a helyzetben teszi fel a kérdést: érdemes-e most elrakni egy nagyobb mennyiséget üzemanyagból, még az emelkedés előtt?

Az Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. vezetője korábban az otthoni üzemanyag tárolás lehetőségeiről tájékoztatta a portált. Sánta Tamás ismertetése szerint

többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó benzin, és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázolaj tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter benzin, valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter gázolaj tárolható. Míg egy épületrészhez tartozó parkolóban tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter üzemanyag tárolható.

Ez azt jelenti, hogy a jogszabályokat betartva csak kis mennyiséget lehet elraktározni, amivel csak pár száz forint spórolható meg. Ráadásul hosszú távon az üzemanyag minősége változik, a javasolt tárolási idő 6 hónap.

Kiderült, mennyit spórolhatunk az otthon raktározott benzinnel

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Az Öböl-menti arab országok egy héten belül kifogyhatnak a légvédelmi fegyvereikből, ha Irán az eddigiekhez hasonló hevességgel zúdítja rájuk rakéta a dróncsapásait. Márpedig ez a háború eddig elképzelhetetlen méretű eszkalációjához vezethet.
 

„Ez most teljesen más háború" – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Kemény tervet vázolt Donald Trump

Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A befektetői hangulatot jelentősen rontotta, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrást követően tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre erősebbek a félelmek az esetleges termelési és szállítási zavaroktól, amelyek az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinthetik. Az elmúlt másfél nap mozgásai alapján kijelenthető, hogy a forint a konfliktus egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta. Nemcsak térségi, hanem globális összevetésben is nehéz a forintnál gyengébben teljesítő devizát találni az elmúlt két nap alapján. A Portfolio piaci forrásai szerint a mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is.

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük

Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

Israel launches new strikes on Iran as US identifies first American soldiers killed in conflict

The four US Army reserve soldiers were killed in a drone strike in Kuwait on Sunday, one day after the US and Israel began the operation.

2026. március 3. 21:23
Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása
2026. március 3. 18:27
Elemző: 700 forintos benzinár is jöhet az iráni háború miatt
