Halottaskocsi érkezett Brigitte Bardot saint-tropezi házához – fotók

Mindenhol a világon gyászolják a vasárnap elhunyt Brigitte Bardot ikonikus színésznőt, ahol ismerik a filmjeit és a személyiségét.
A filmcsillag tengerparti házánál virágokat helyeznek el a búcsúzó rajongók.
Oroszország szombat este újabb rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna több régiója ellen, amely miatt az ukrán főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. A támadás közvetlenül megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását, ahol Donald Trump elnökkel folytat tárgyalásokat a 20 pontos béketerv véglegesítése érdekében. Az egyik legkritikusabb kérdése továbbra is az, hogy mely területeket adnák át Oroszországnak.
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
A 20-point peace plan unveiled by Ukraine is on the agenda, but the US president says nothing is agreed "until I approve it".