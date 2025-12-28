Halottaskocsi érkezett Brigitte Bardot saint-tropezi házához – fotók

Mindenhol a világon gyászolják a vasárnap elhunyt Brigitte Bardot ikonikus színésznőt, ahol ismerik a filmjeit és a személyiségét.

A filmcsillag tengerparti házánál virágokat helyeznek el a búcsúzó rajongók.

Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elé tesz le virágot egyik tisztelõje 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni

Halottaskocsi érkezik Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házához 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni

Brigitte Bardot fényképei az egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elõtt felállított kordonon 2025. december 28-án. MTI/AP/Philippe Magoni

Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi szobrának talapzatán virág 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni