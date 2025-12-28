ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap
Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi háza, a La Madrague 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/Philippe Magoni

Halottaskocsi érkezett Brigitte Bardot saint-tropezi házához – fotók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gyülekeznek a rajongók is az elhunyt filmcsillag házánál.

Mindenhol a világon gyászolják a vasárnap elhunyt Brigitte Bardot ikonikus színésznőt, ahol ismerik a filmjeit és a személyiségét.

A filmcsillag tengerparti házánál virágokat helyeznek el a búcsúzó rajongók.

Saint-Tropez, 2025. december 28. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elé tesz le virágot egyik tisztelõje 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elé tesz le virágot egyik tisztelõje 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Saint-Tropez, 2025. december 28. Halottaskocsi érkezik Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házához 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Halottaskocsi érkezik Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házához 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Saint-Tropez, 2025. december 28. Brigitte Bardot fényképei az egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elõtt felállított kordonon 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Brigitte Bardot fényképei az egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elõtt felállított kordonon 2025. december 28-án. MTI/AP/Philippe Magoni
Saint-Tropez, 2025. december 28. Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi szobrának talapzatán virág 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Brigitte Bardot egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi szobrának talapzatán virág 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Saint-Tropez, 2025. december 28. Brigitte Bardot fényképét érinti meg egyik tisztelõje az egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elõtt 2025. december 28-án, miután Bardot 91 éves korában elhunyt. MTI/AP/Philippe Magoni
Brigitte Bardot fényképét érinti meg egyik tisztelõje az egykori francia filmszínésznõ saint-tropezi házának bejárata elõtt 2025. december 28-án. MTI/AP/Philippe Magoni

