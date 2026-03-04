ARÉNA - PODCASTOK
Emelkedő grafikon elmosódott eurószimbólummal a háttérben; kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági koncepció.
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Erős negyedévet zárt a szolgáltatásexport

Infostart / MTI

2025 negyedik negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6 százalékkal, importja 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 469 millió euróval volt több a 2024. negyedik negyedévinél – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8 százalékkal kevesebb, az importé pedig 6,6 százalékkal több volt, ami 930 millió euróval rontotta az egyenleget.

2025. negyedik negyedévében az export értéke 10 milliárd euró (3,9 ezer milliárd forint), az importé 6,9 milliárd euró (2,7 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,2 ezer milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1036 millió, a szállítási szolgáltatások 848 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 658 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz – emelte ki a jelentés.

A szolgáltatások exportjának 64, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben viszonylatban 1,5 milliárd euró többlet keletkezett.

Ebben a negyedévben is Németország volt a legfontosabb partnerünk, amely 20 százalékkal részesedett az összforgalomból. A második helyet az Egyesült Államok foglalta el 8,3 százalékkal, míg a harmadikat Ausztria 6,4 százalékkal.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 46 százalékot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 25 százalékot), a szállítási szolgáltatásoké 25 százalékot tett ki.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 58 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29 százalék volt), míg a szállítási szolgáltatások 25 százalékkal részesedtek a teljes importforgalomból.

Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben a turizmus 276 millió, a szállítási szolgáltatások 135 millió és a bérmunka szolgáltatások 69 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, miközben egyes szolgáltatáscsoportok egyenlege (köztük a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatásoké 73 millió euróval) romlott.

A KSH közlése szerint az aktívum értéke az uniós forgalomban 360 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Németországgal és Ausztriával szemben realizált 234 és 135 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza.

Az EU-n kívüli országok esetében az aktívum 109 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül az Izraellel, az Egyesült Államokkal és a Koreai Köztársasággal szemben realizált 52 millió, 32 millió és 22 millió eurós egyenlegjavulás emelte ki a KSH.

A jelentés beszámol arról is, hogy 2025-ben a kivitel értéke 38 milliárd euró (15 ezer milliárd forint), a behozatalé 26 milliárd euró (10 ezer milliárd forint) volt. A kivitel értéke 2,6 százalékkal (983 millió euróval) nőtt, miközben a behozatalé 1,5 százalékkal (387 millió euróval) csökkent.

A KSH tájékoztatott a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról Eszerint a 2024. egész évi és a 2025. első három negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatási adatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett euróadatokhoz képest a 2024. évi export értéke 2,9 százalékkal, az importé 3,6 százalékkal emelkedett, míg a 2025. első három negyedéves export 4,3 százalékkal, az import pedig 4,5 százalékkal lett magasabb.

