A Magyar Kupában és a vízilabda-BL-ben is FTC – sport a tévében

M4 Sport
17.15: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Zalaegerszeg-Soroksár
20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Kazincbarcika-Ferencváros
Duna World
20.15: Vízilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntős kör, 1. forduló, Ferencváros-Pro Recco
Sport 1
20.15: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, elődöntő, visszavágó, Real Sociedad-Athletic Bilbao
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Aalborg-Füchse Berlin
20.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Kielce-Sporting CP
Eurosport 1
11.00: Síalpinizmus, Európa-bajnokság, Shahdag, sprint
14.30: Kerékpár, Laigueglia Trophy, férfiak
Spíler 1
21.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Manchester United
Spíler 2
20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Nottingham Forest
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, első mérkőzés, Lazio-Atalanta
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Arsenal