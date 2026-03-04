ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda Kázmér
Water polo action in a swimming pool
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

A Magyar Kupában és a vízilabda-BL-ben is FTC – sport a tévében

Infostart / MTI

Két MK-negyeddöntő, vízilabda, spanyol Király Kupa, férfi kézilabda, de angol és olasz foci is szerepel a szerdai élő kínálatban.

M4 Sport

17.15: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Zalaegerszeg-Soroksár

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Kazincbarcika-Ferencváros

Duna World

20.15: Vízilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntős kör, 1. forduló, Ferencváros-Pro Recco

Sport 1

20.15: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, elődöntő, visszavágó, Real Sociedad-Athletic Bilbao

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Aalborg-Füchse Berlin

20.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Kielce-Sporting CP

Eurosport 1

11.00: Síalpinizmus, Európa-bajnokság, Shahdag, sprint

14.30: Kerékpár, Laigueglia Trophy, férfiak

Spíler 1

21.05: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Manchester United

Spíler 2

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Nottingham Forest

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, első mérkőzés, Lazio-Atalanta

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Arsenal

