ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.3
usd:
335.78
bux:
0
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Amerikai-izraeli légicsapás után gomolyog a füst a teheráni Azadi (Szabadság) torony mögött 2026. március 3-án.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Davud Gahrdar

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Infostart

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább. Drón csapódott be az amerikai konzulátusnál Dubajban. Szijjártó Péter a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról egyeztetett kedd éjjel. Tudósításunk percről percre szerdán.

2026.03.04. 06:30

NGM: az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok

Szeretnék elkerülni, hogy a családok brutális áremelkedésekkel találkozzanak a kutakon.

2026.03.04. 06:20

Robbanás az amerikai konzulátus mellett Dubajban

Az Egyesült Államok külügyminisztere megerősítette, hogy drón csapódott a dubaji amerikai konzulátus épülete melletti parkolóba. A támadásban senki sem sérült meg – jelentette az al-Dzsazíra, amit az Index szemlézett.

Marco Rubio jelezte, hogy az Egyesült Államok már előre elkezdte csökkenteni a diplomáciai létesítmények személyzetét, ugyanakkor hangsúlyozta: nagykövetségeik és konzulátusaik közvetlen támadás alatt állnak egy terrorista rezsim részéről.

A konzulátus a város sűrűn lakott részén található, közel a brit nagykövetséghez és a szaúd-arábiai konzulátushoz, ami tovább növeli a biztonsági kockázatot a környéken élők számára.

2026.03.04. 06:06

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

Már legalább 13 országot érint a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint. Kaiser Ferenc az InfoRádióban azt mondta: a háború alapvetően Irán, Izrael és az Egyesült Államok között zajlik, de közvetetten részt vesz a konfliktusban több Iránhoz köthető „proxy”, vagyis helyettes is, mint a libanoni Hezbollah vagy a jemeni húszik. A szakértő hozzátette: a legnagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus rakéták Romániát még elérik, de Magyarországot nem.

2026.03.04. 05:57

1500 amerikai vár még segítségre

Az amerikai adminisztráció segítségét igénybe véve már több ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget az iráni konfliktus kitörése óta az evakuációs intézkedések révén – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden.

A külügyminiszter a szenátus tagjainak tartott zárt tájékoztatója előtt közölte, hogy már 9 ezer amerikait sikerült kimenekíteni, és még mintegy 1500-an várnak segítségre.

Marco Rubio kiemelte, a washingtoni külügyminisztérium azon dolgozik, hogy azok számára, akik szeretnék elhagyni a konfliktus által sújtott térséget bérelt repülőgépeket, katonai szállítógépeket szervezzenek, valamint kereskedelmi légijáratokra biztosítsanak helyet.

Egyben hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, és a régióban több helyütt károkat szenvedett repülőterek.

A külügyminiszter egyben sürgette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a külügyi kapcsolattartási pontokon, az evakuáció megkönnyítése érdekében.

2026.03.04. 05:47

A Közel-Keleten rekedt magyarok hazajutásáról egyeztetett Szijjártó Péter

Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról kedd este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy sajnos a helyzet továbbra is durva a Közel-Keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

„Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket” – mondta a tárca közlése szerint.

„Ez sajnos abból a tényből is látszik, hogy a ma 13 órára tervezett budapesti Flydubai-járat még mindig nem tudott elindulni, és most talán hajnal 2-kor el tud jönni, hogyha minden rendben lesz” – folytatta.

„A kollégám arról biztosított, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban rekedt magyarok biztonságban legyenek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül.

„Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból” – emlékeztetett.

„Egyeztettem a jordán külügyminiszter kollégával, és a jordán hatóságok valóban minden segítséget meg is adtak, meg is adnak ahhoz, hogy ez a két repatriáló járatunk szerdán és csütörtökön haza tudja hozni a Jordániába átkelt magyarokat” – erősítette meg.

„Azokat pedig, akiknek segítettünk Egyiptomba átkelni a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzuk haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll” – fűzte hozzá.

„Ez most a helyzet sajnos, a légterek zárva tartása továbbra is sok esetben ellehetetleníti a hazatérést. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az arab kollégáimmal, és amint lehetőség van arra, hogy a légtereket használni lehessen, akkor segíteni fogunk mindenkinek továbbra is természetesen abban, hogy minél előbb hazajuthasson” – összegzett.

Kezdőlap    Külföld    Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

irán

közel-kelet

háború

percről percre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább
Már legalább 13 országot érint a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint. Kaiser Ferenc az InfoRádióban azt mondta: a háború alapvetően Irán, Izrael és az Egyesült Államok között zajlik, de közvetetten részt vesz a konfliktusban több Iránhoz köthető „proxy”, vagyis helyettes is, mint a libanoni Hezbollah vagy a jemeni húszik. A szakértő hozzátette: a legnagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus rakéták Romániát még elérik, de Magyarországot nem.
 

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Ötödik napja tart Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma mindkét országban túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az iráni védelmi minisztérium szerint készen állnak az elhúzódó háborúra, mondván, a legjobb fegyvereiket még nem is használták. Közben kiderült: a jövő héten, Ali Hámenei temetése után választják Irán következő legfőbb vezetőjét. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országok számára, a Közel-Keleten megbénult a közlekedés, miközben a világ országai evakuálni próbálják a régióban rekedt állampolgáraikat. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe

Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe

A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strikes across Middle East continue as UK charters evacuation flight for British nationals in Oman

Strikes across Middle East continue as UK charters evacuation flight for British nationals in Oman

The flight is scheduled to leave Muscat on Wednesday evening, as the civilian death toll in Iran passes 1,000 according to a rights agency.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 06:00
Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább
2026. március 4. 04:12
Furcsa földrengéseket mértek a nevadai nukleáris tesztbázis közelében
×
×