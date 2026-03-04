Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

NGM: az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok
Szeretnék elkerülni, hogy a családok brutális áremelkedésekkel találkozzanak a kutakon.
Robbanás az amerikai konzulátus mellett Dubajban
Az Egyesült Államok külügyminisztere megerősítette, hogy drón csapódott a dubaji amerikai konzulátus épülete melletti parkolóba. A támadásban senki sem sérült meg – jelentette az al-Dzsazíra, amit az Index szemlézett.
Marco Rubio jelezte, hogy az Egyesült Államok már előre elkezdte csökkenteni a diplomáciai létesítmények személyzetét, ugyanakkor hangsúlyozta: nagykövetségeik és konzulátusaik közvetlen támadás alatt állnak egy terrorista rezsim részéről.
The U.S. consulate in Dubai right now. pic.twitter.com/a3kj5ep7Re— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 3, 2026
A konzulátus a város sűrűn lakott részén található, közel a brit nagykövetséghez és a szaúd-arábiai konzulátushoz, ami tovább növeli a biztonsági kockázatot a környéken élők számára.
Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább
Már legalább 13 országot érint a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint. Kaiser Ferenc az InfoRádióban azt mondta: a háború alapvetően Irán, Izrael és az Egyesült Államok között zajlik, de közvetetten részt vesz a konfliktusban több Iránhoz köthető „proxy”, vagyis helyettes is, mint a libanoni Hezbollah vagy a jemeni húszik. A szakértő hozzátette: a legnagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus rakéták Romániát még elérik, de Magyarországot nem.
1500 amerikai vár még segítségre
Az amerikai adminisztráció segítségét igénybe véve már több ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget az iráni konfliktus kitörése óta az evakuációs intézkedések révén – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden.
A külügyminiszter a szenátus tagjainak tartott zárt tájékoztatója előtt közölte, hogy már 9 ezer amerikait sikerült kimenekíteni, és még mintegy 1500-an várnak segítségre.
Marco Rubio kiemelte, a washingtoni külügyminisztérium azon dolgozik, hogy azok számára, akik szeretnék elhagyni a konfliktus által sújtott térséget bérelt repülőgépeket, katonai szállítógépeket szervezzenek, valamint kereskedelmi légijáratokra biztosítsanak helyet.
Egyben hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, és a régióban több helyütt károkat szenvedett repülőterek.
A külügyminiszter egyben sürgette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a külügyi kapcsolattartási pontokon, az evakuáció megkönnyítése érdekében.
A Közel-Keleten rekedt magyarok hazajutásáról egyeztetett Szijjártó Péter
Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról kedd este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy sajnos a helyzet továbbra is durva a Közel-Keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.
„Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket” – mondta a tárca közlése szerint.
„Ez sajnos abból a tényből is látszik, hogy a ma 13 órára tervezett budapesti Flydubai-járat még mindig nem tudott elindulni, és most talán hajnal 2-kor el tud jönni, hogyha minden rendben lesz” – folytatta.
„A kollégám arról biztosított, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban rekedt magyarok biztonságban legyenek” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül.
„Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból” – emlékeztetett.
„Egyeztettem a jordán külügyminiszter kollégával, és a jordán hatóságok valóban minden segítséget meg is adtak, meg is adnak ahhoz, hogy ez a két repatriáló járatunk szerdán és csütörtökön haza tudja hozni a Jordániába átkelt magyarokat” – erősítette meg.
„Azokat pedig, akiknek segítettünk Egyiptomba átkelni a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzuk haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll” – fűzte hozzá.
„Ez most a helyzet sajnos, a légterek zárva tartása továbbra is sok esetben ellehetetleníti a hazatérést. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az arab kollégáimmal, és amint lehetőség van arra, hogy a légtereket használni lehessen, akkor segíteni fogunk mindenkinek továbbra is természetesen abban, hogy minél előbb hazajuthasson” – összegzett.