Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

2026.03.04. 06:30 NGM: az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok Szeretnék elkerülni, hogy a családok brutális áremelkedésekkel találkozzanak a kutakon.

2026.03.04. 06:20 Robbanás az amerikai konzulátus mellett Dubajban Az Egyesült Államok külügyminisztere megerősítette, hogy drón csapódott a dubaji amerikai konzulátus épülete melletti parkolóba. A támadásban senki sem sérült meg – jelentette az al-Dzsazíra, amit az Index szemlézett. Marco Rubio jelezte, hogy az Egyesült Államok már előre elkezdte csökkenteni a diplomáciai létesítmények személyzetét, ugyanakkor hangsúlyozta: nagykövetségeik és konzulátusaik közvetlen támadás alatt állnak egy terrorista rezsim részéről. The U.S. consulate in Dubai right now. pic.twitter.com/a3kj5ep7Re — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 3, 2026 A konzulátus a város sűrűn lakott részén található, közel a brit nagykövetséghez és a szaúd-arábiai konzulátushoz, ami tovább növeli a biztonsági kockázatot a környéken élők számára.

2026.03.04. 06:06 Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább Már legalább 13 országot érint a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint. Kaiser Ferenc az InfoRádióban azt mondta: a háború alapvetően Irán, Izrael és az Egyesült Államok között zajlik, de közvetetten részt vesz a konfliktusban több Iránhoz köthető „proxy”, vagyis helyettes is, mint a libanoni Hezbollah vagy a jemeni húszik. A szakértő hozzátette: a legnagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus rakéták Romániát még elérik, de Magyarországot nem.

2026.03.04. 05:57 1500 amerikai vár még segítségre Az amerikai adminisztráció segítségét igénybe véve már több ezer Közel-Keleten tartózkodó amerikai hagyta el a térséget az iráni konfliktus kitörése óta az evakuációs intézkedések révén – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden. A külügyminiszter a szenátus tagjainak tartott zárt tájékoztatója előtt közölte, hogy már 9 ezer amerikait sikerült kimenekíteni, és még mintegy 1500-an várnak segítségre. Marco Rubio kiemelte, a washingtoni külügyminisztérium azon dolgozik, hogy azok számára, akik szeretnék elhagyni a konfliktus által sújtott térséget bérelt repülőgépeket, katonai szállítógépeket szervezzenek, valamint kereskedelmi légijáratokra biztosítsanak helyet. Egyben hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket megnehezítik és bonyolítják a légtérzárak, és a régióban több helyütt károkat szenvedett repülőterek. A külügyminiszter egyben sürgette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a külügyi kapcsolattartási pontokon, az evakuáció megkönnyítése érdekében.