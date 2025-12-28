ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 28. vasárnap Kamilla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek hóesésben, csúszós úton.
Nyitókép: Pixabay

Jeges utak, veszélyes a helyzet: a rendőrség már 32 súlyos balesetet regisztrált Németországban

Infostart / MTI

Németországban több baleset történt a lefagyott utakon, vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek.

A fővárosban, Berlinben, sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt - számolt be vasárnap a Tagesspiegel újság.

A Német Meteorológiai Szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap délelőtt még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Eső is lehet, amely aztán ráfagy a talajra. Délre azonban melegebb hőmérséklet várható, ami elolvasztja a jeget.

A szász rendőrség szóvivője szerint a rendőrök "főként ezekkel a balesetekkel voltak elfoglalva". Zwickau városában egy sofőr autójával a csúszós útfelület miatt egy közlekedési táblának ütközött. A nyomozók a kárt mintegy 23 ezer euróra (mintegy 8,9 millió forintra) becsülik. A sofőr nem sérült meg.

Hessen tartomány keleti részén egy 19 éves fiatalember a csúszós útviszonyok miatt elvesztette uralmát autója felett. A rendőrség szerint az autó többször is megpördült. A mentősök a súlyosan sérült sofőrt és 20 éves utasát kórházba szállították.

Hessen déli részén egy 18 éves nő ugyancsak elvesztette uralmát járműve felett, miközben egy másik járművet előzött a téli síkos úton, és lecsúszott egy töltésen. Utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentősök a baleset helyszínén ellátták - közölte a rendőrség.

Péntek este és szombat reggel már számos baleset történt a csúszós utak miatt, különösen az ország északi részén.

Kezdőlap    Külföld    Jeges utak, veszélyes a helyzet: a rendőrség már 32 súlyos balesetet regisztrált Németországban

németország

közlekedés

időjárás

fagy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik vasárnap Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik vasárnap Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Oroszország szombat este újabb rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna több régiója ellen, amely miatt az ukrán főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. A támadás közvetlenül megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását, ahol Donald Trump elnökkel folytat tárgyalásokat a 20 pontos béketerv véglegesítése érdekében. Az egyik legkritikusabb kérdése továbbra is az, hogy mely területeket adnák át Oroszországnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást

Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást

December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
War-torn Myanmar voting in widely criticised 'sham' election

War-torn Myanmar voting in widely criticised 'sham' election

Observers say the vote, accompanied by a renewed crackdown on dissent, is meant to entrench the junta's power.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 28. 10:11
Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját
2025. december 27. 18:45
„Beteges tevékenység” – Megint Kijevet bombázta az orosz sereg
×
×
×
×