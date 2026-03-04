Csodát tehet, ha a kefirt ezzel kombináljuk

Alattomosan bújnak meg a stressz, a feldolgozott élelmiszerek és az öregedés okozta gyulladások a szervezetben. A Nottinghami Egyetem Orvostudományi Karának kutatói egy könnyen elérhető ellenszert találtak – írta meg a HVG.

A krónikus betegségeket, illetve metabolikus zavarokat okozó gyulladások leküzdésére már vannak jól ismert módszerek, például az omega-3-zsírsav-kiegészítők szedése. A kutatók most rátaláltak a kefir és a prebiotikus rostok kombinációjára, az utóbbiakat tartalmazza a fokhagyma, a vörös- és lilahagyma, az articsóka, a banán és az alma is, de kaphatóak különféle porokban is – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként teljesítenek a táplálékkiegészítők, illetve az említett kombináció a szisztematikus gyulladások esetében. Ennek felméréséhez 92 gyulladásos fehérjéből álló panelt használtak.

A kísérleti alanyokat négy csoportba osztották. Az omega-3 csoport tagjai (33 fő) napi 500 mg halolajat kaptak. Az inulin rost csoportba sorolt 31 résztvevő naponta 20 gramm tiszta, vízben oldódó élelmi rostot kapott, amelyről ismert, hogy segít bizonyos típusú gyulladások leküzdésében. A szinbiotikus csoportba 20-an tartoztak, nekik naponta egy olyan „szuperturmixot” kellett meginniuk, amely 170 ml, élő baktériumokkal teli, fermentált kefírt és 10 gramm prebiotikus rostkeveréket tartalmazott. 20-an kerültek a kontrollcsoportba – írják a HVG cikkében.

Az eredményeket hat hét elteltével összesítették. Mindháromféle táplálékkiegészítő fogyasztása csökkentette a gyulladásokat, viszont a kefir-rost kombináció 75 százalékkal több gyulladásos markert csökkentett, mint a rost önmagában, és 250 százalékkal többet, mint az omega-3 zsírsavak. Mint a cikkben írják, a kutatók vizsgálatainak ugyanakkor voltak korlátai, mindenekelőtt a kicsi minta. Emellett placebo-csoport sem volt, és az életkorral kapcsolatban is voltak különbségek. Az Omega-3 és az Inulin csoport résztvevői általában idősebbek voltak (60 év felettiek) a Synbiotic csoporthoz képest (18 év felettiek), amely befolyásolhatja, hogy a szervezetük hogyan reagál a gyulladásra.

Hozzáteszik, az omega-3 zsírsavak és a rostok elismert gyulladáscsökkentők, az erjesztett ételek és a megfelelő rostok kombinálása viszont „kétlépcsős biológiai támadás”, amellyel a „magányos” táplálékkiegészítők nehezen tudnak versenyezni.