2025. december 28. vasárnap Kamilla
Naptári napok ábrázolása, határidő, napokat jelölő számok.
Nyitókép: Pixabay

Lejárnak a határidők, nagyot bukhat Ön is

Infostart / MTI

December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap - hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Piaci becslések szerint több mint 65 ezer gépjármű-tulajdonos mondta fel december elsejéig az év végén lejáró kötelező biztosítását. Nekik december 31-e éjfélig kell új biztosítási szerződést kötniük. Bár az érintett autósok zöme már a novemberi felmondással egy időben intézkedett az új biztosításról is, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több ezer szerződő erre csak decemberben kerít sort – ismertette a szövetség.

Aki az új szerződés megkötését elmulasztja, január elsejétől azonnal fedezet nélkül marad. Ezzel súlyos kockázatot vállal, mert ha kárt okoz, neki kell állnia a kártérítést, ami személyi sérülés esetén akár több tízmilliós összeget is elérhet. Másrészt a normál díj többszörösét lesz kénytelen utólag megfizetni a fedezetlenségi díjra vonatkozó szabályok szerint.

Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke kiemelte, hogy célszerű utánajárni a szerződés sorsának, ha valaki időben intézkedett az új szerződésről, de a szerződéskötésről nem kapott visszajelzést a biztosítótól vagy a közvetítő alkusztól.

Az első díjrészlet esedékessége január 1-je, de ennek befizetésére a szerződést váltó autósoknak 2026. március 1-jéig van lehetősége. A biztosítójuknál maradó ügyfeleknek ugyanakkor a normál rend szerint, azaz legkésőbb január végéig kell rendezniük a biztosítás díját.

A szövetség szerint az elmúlt hetekben több ezren köthettek új nyugdíjbiztosítási szerződést az idei évre járó maximum 130 ezer forintos adókedvezmény kihasználása érdekében. Az adójóváírás azonban csak akkor igényelhető, ha a kedvezmény alapjául szolgáló összeg december 31-ig be is érkezik a biztosítónál vezetett számlára – közölték.

A nyugdíjbiztosítási befizetések utáni adójóváírás mértéke az adott évi befizetések 20 százaléka, maximum 130 ezer forint. Ehhez éves szinten 650 ezer forintot kellene befizetni a számlára. Az éves befizetések átlaga azonban ennél jelentősen kisebb: tavaly év végén 350 ezer forint volt, ami átlagosan 70 ezer forintos adóvisszatérítéshez, vagyis a lehetséges maximum alig több mint feléhez juttatta a biztosítottakat. Az év végéig azonban lehetőség van a rendszeres befizetésen felül eseti befizetést is teljesíteni, ezzel is gyarapítva az adott évre igénybe vehető adókedvezmény mértékét – ismertette a FBAMSZ.

A szervezet jelezte, hogy a nyugdíjbiztosítás a biztosítási piac egyik húzóterméke, 2025 harmadik negyedévének végére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján már több mint 527 ezer olyan folyamatos díjas szerződést tartottak nyilván, amelyre adókedvezmény érvényesíthető.

