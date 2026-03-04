ARÉNA - PODCASTOK
Pozsony látképe a várból.
Nyitókép: Pexels

Utasosztályozás alapján zajlik a kimenekítés Szlovákia felé

Infostart / InfoRádió - Kiss Melinda Katalin

Kedd este landolt a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtéren az első, Közel-Keletről indult kimenekítő járat. Izraelből és Jordániából szállítottak haza szlovák állampolgárokat. A két géppel több mint száz ember utazott. Ma újabb állami járat indul a jordániai Ammánból, holnap pedig az ománi Maszkatból és ismét Jordániából.

A szlovák hatóságok Izraelből és Jordániából indították el az első két repatriációs járatot. A Spartan katonai repülőgép és egy kormányzati Airbus összesen 122 szlovák állampolgárt, négy cseh állampolgárt, valamint egy kazah nőt szállított biztonságban haza.

A mentőakció azonban ezzel nem ér véget. Szerdán újabb állami járat indul a jordániai Ammánból, csütörtökre pedig repülőgépeket terveznek az ománi Maszkatból, valamint ismét Jordániából. A tervek szerint összesen tíz kimenekítő járat indulhat: hatot a belügyminisztérium, négyet a védelmi minisztérium felügyel. A tárcák jelezték, szükség esetén további járatokat is készek indítani.

A mentés nem mentes a nehézségektől. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint problémák adódtak a légtérhasználati engedélyekkel, mivel a térségben fennálló biztonsági kockázatok miatt több ország korlátozta vagy teljesen lezárta a légterét. A szlovák katonai repülőgépeket ezért Ciprusra vezényelték, ahonnan rugalmasabban tudnak reagálni a gyorsan változó helyzetre.

Az evakuálás során elsőbbséget élveznek a legkiszolgáltatottabbak: a kisgyermekes édesanyák, a 12 év alatti kiskorúak és az egészségügyi problémákkal küzdők. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az egyes eseteket a veszélyeztetettség mértéke alapján bírálják el.

Külön kihívást jelent az Ománba irányuló kimenekítés, mivel az országba vízum szükséges. A hatóságok ugyanakkor közölték: azok a szlovák állampolgárok, akiket az Egyesült Arab Emírségekből a nagykövetség segítségével evakuálnak, diplomáciai engedélyt kapnak az Emírségek és Omán közötti határ átlépésére, így a tranzit gördülékenyen biztosítható. Az Emírségekben tartózkodó szlovák turistáknak azt ígérték, hogy a légterek újbóli megnyitásáig gondoskodnak biztonságukról.

A külügyminisztériumra jelentős nyomás nehezedik. A hatóságok elismerték, hogy

nem minden szlovák állampolgárt lehet kormányzati géppel hazaszállítani.

A cél, hogy minél több embernek segítsenek addig, amíg a repülési tilalmat fel nem oldják, és újraindulhatnak a menetrend szerinti járatok.

A szlovák hatóságok szerint a helyzet továbbra is rendkívül feszült, ezért folyamatos a nemzetközi egyeztetés és a válságfigyelés. A következő napokban újabb járatok indulhatnak, amennyiben a biztonsági körülmények ezt lehetővé teszik.

Utasosztályozás alapján zajlik a kimenekítés Szlovákia felé

szlovákia

irán

kimenekítés

