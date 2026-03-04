Megszúrták a füttyögő férfit

A bíróság megállapítása szerint a büntetlen előéletű férfi 2024. július 12-én este találkozott össze azzal a sértettel, akiről úgy tudta, hogy korábban füttyentett és kéretlen megjegyzést tett a barátnőjére. A vádlott először szidalmazni kezdte a férfit, majd megpróbálta ököllel megütni. Mivel a sértett elhajolt az ütés elől, a támadó elővett a ruhájából egy kést, és megszúrta a férfi jobb oldalát, majd elmenekült.

A sérült férfit hozzátartozói kísérték haza, de mire hazaértek, olyan sok vért veszített, hogy mentőt kellett hívni. A szúrás életveszélyes sérülést okozott.

A Tatabányai Törvényszék 2 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A férfi és védője fellebbezett az ítélet ellen, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.