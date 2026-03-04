A Liverpool megint Premier League-történelmet írt, de ennek csak a riválisai örültek

Nagyon sokáig gól nélkül állt a találkozó, a masszívan védekező Wolveson nem talált fogást a Liverpool. A kevés nagy helyzet meg kimaradt, Cody Gakpo a gólvonaltól fél méterre rúgta el Curtis Jones elől a labdát, a lécről lepattanva az átszállt Kerkez Milos feje felett.

A 76. percben Gomes ráadásul megszerezte a vezetést a hazaiaknak, már akkor úgy festett, elúszik mind a három pont. A gyengén játszó Mohamed Szalah az egyetlen értékelhetó megmozdulásával kiegyenlített a 83. percben, de aztán jött az idény során lassan szokásosnak mondható liverpooli átok: a 94. percben Curtis Jones hazapasszolt labdáját Alisson Becker rossz helyre rúgta ki, a Wolves egyből visszatámadott, s André lövése után a labda Joe Gomezen is megpattanva a kapuba került.

A Premier League történetében korábban még soha nem szerzett kiesőhelyen álló csapat játékosa ilyen kései gólt a címvédő ellen.

Ez volt a Liverpool kilencedik bajnoki veresége a mostani szezonban és ezen belül a hatodik, amikor a 92. perc után kapta a mérkőzést eldöntő gólt. A Premier League történetében még soha nem kapott ki ilyen sokszor egy csapat a rendes játékidőt követő hosszabbításban kapott góllal.

– szeptember 27-én a Crystal Palace ellen, a Selhurst Parkban Chiesa a 87. percben egyenlített, de Nketiah a 97. percben megnyerte a meccset, 1–2 a Liverpool szempontjából

– október 4-én a Chelsea ellen, a Stamford Bridge-en a 95. percben, 1–1-nél jött Estevão győztes gólja, 1–2 a Liverpool szempontjából

– október 25-én, a Brentford otthonában Mohamed Szalah a 89. percben 2–2-re egyenlített, de a 94. percben Lewis-Potter megnyerte a hazaiaknak a meccset, 2–3 a Liverpool szempontjából

– január 24-én, a Bournemouth pályáján Adli a 95. percben állította be 2–2 után a végeredményt, 2–3 a Liverpool szempontjából

– február 8-án, az Anfield Roadon, a Manchester City Erling Haaland a 93. percben szerzett tizenegyesgóljával verte meg a Vörösöket, 1–2 a Liverpool szempontjából

– március 3-én, a Molineux-stadionban a 94. percben szerezte meg Andre a győztes gólt, 1–2 a Liverpool szempontjából

A mostani mérkőzést Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milost a 65. percben váltotta Andy Robertson. Mind a ketten közepesen játszottak, de a csapaton belül a jobbak közé tartoztak.

„Azt hiszem, ez csak rajtunk múlt” – mondta Virgil van Dijk a mérkőzés után. „Lassúak voltunk, kiszámíthatók, nem becsültük meg a labdát, és rossz döntéseket hoztunk. Nem volt sok helyzetük, de ha így teljesítesz, annak csak ilyen eredménye lehet, ez tény. Nagyon csalódottak vagyunk.”