ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.09
usd:
333.1
bux:
0
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Nottingham Forest mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2024. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A Liverpool megint Premier League-történelmet írt, de ennek csak a riválisai örültek

Infostart

Kikapott a Liverpool a Premier League-ben az utolsó helyen álló Wolverhampton otthonában. A Liverpool Echo szerint ez volt az idény eddigi legkínosabb veresége.

Nagyon sokáig gól nélkül állt a találkozó, a masszívan védekező Wolveson nem talált fogást a Liverpool. A kevés nagy helyzet meg kimaradt, Cody Gakpo a gólvonaltól fél méterre rúgta el Curtis Jones elől a labdát, a lécről lepattanva az átszállt Kerkez Milos feje felett.

A 76. percben Gomes ráadásul megszerezte a vezetést a hazaiaknak, már akkor úgy festett, elúszik mind a három pont. A gyengén játszó Mohamed Szalah az egyetlen értékelhetó megmozdulásával kiegyenlített a 83. percben, de aztán jött az idény során lassan szokásosnak mondható liverpooli átok: a 94. percben Curtis Jones hazapasszolt labdáját Alisson Becker rossz helyre rúgta ki, a Wolves egyből visszatámadott, s André lövése után a labda Joe Gomezen is megpattanva a kapuba került.

A Premier League történetében korábban még soha nem szerzett kiesőhelyen álló csapat játékosa ilyen kései gólt a címvédő ellen.

Ez volt a Liverpool kilencedik bajnoki veresége a mostani szezonban és ezen belül a hatodik, amikor a 92. perc után kapta a mérkőzést eldöntő gólt. A Premier League történetében még soha nem kapott ki ilyen sokszor egy csapat a rendes játékidőt követő hosszabbításban kapott góllal.

– szeptember 27-én a Crystal Palace ellen, a Selhurst Parkban Chiesa a 87. percben egyenlített, de Nketiah a 97. percben megnyerte a meccset, 1–2 a Liverpool szempontjából

– október 4-én a Chelsea ellen, a Stamford Bridge-en a 95. percben, 1–1-nél jött Estevão győztes gólja, 1–2 a Liverpool szempontjából

– október 25-én, a Brentford otthonában Mohamed Szalah a 89. percben 2–2-re egyenlített, de a 94. percben Lewis-Potter megnyerte a hazaiaknak a meccset, 2–3 a Liverpool szempontjából

– január 24-én, a Bournemouth pályáján Adli a 95. percben állította be 2–2 után a végeredményt, 2–3 a Liverpool szempontjából

– február 8-án, az Anfield Roadon, a Manchester City Erling Haaland a 93. percben szerzett tizenegyesgóljával verte meg a Vörösöket, 1–2 a Liverpool szempontjából

– március 3-én, a Molineux-stadionban a 94. percben szerezte meg Andre a győztes gólt, 1–2 a Liverpool szempontjából

A mostani mérkőzést Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milost a 65. percben váltotta Andy Robertson. Mind a ketten közepesen játszottak, de a csapaton belül a jobbak közé tartoztak.

„Azt hiszem, ez csak rajtunk múlt” – mondta Virgil van Dijk a mérkőzés után. „Lassúak voltunk, kiszámíthatók, nem becsültük meg a labdát, és rossz döntéseket hoztunk. Nem volt sok helyzetük, de ha így teljesítesz, annak csak ilyen eredménye lehet, ez tény. Nagyon csalódottak vagyunk.”

Kezdőlap    Sport    A Liverpool megint Premier League-történelmet írt, de ennek csak a riválisai örültek

liverpool fc

szoboszlai dominik

kerkez milos

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló
Srí Lankán is ragadtak magyarok a közel-keleti háború miatt. Erről Smidtné Horváth Zsuzsanna, a Magyarok Srí Lankán utazási iroda vezetője beszélt az InfoRádióban. Elmagyarázta azt is, hogy miért kell(ene) még a drága alternatív járattal utazni hajlandó turistáknak is fél hónapot várniuk.
 

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA

Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA

Washington megtorlással fenyeget, ha az Európai Unió az amerikai műholdas vállalatokkal szemben a saját szolgáltatóit részesíti előnyben – jelentette ki a barcelonai távközlési konferencián Brendan Carr, az Egyesült Államok hírközlési hatósága (FCC) elnöke a Politicónak adott interjúban. Az EU és az USA egyre több gazdasági területen kerül közelebb egy gazdasági háborúhoz az elmúlt hetekben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alig két nap alatt megduplázódott az európai gázár: ez Magyarországnak is nagyon fájhat?

Alig két nap alatt megduplázódott az európai gázár: ez Magyarországnak is nagyon fájhat?

Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 07:12
A Magyar Kupában és a vízilabda-BL-ben is FTC – sport a tévében
2026. március 3. 21:10
Szoboszlai Dominik igen jól keres játékosként, de a cége is szép hasznot termel
×
×