Három csapás, egy percen belül – így likvidálták Ali Hameneit

Több amerikai médium szerint aprólékosan megtervezett, hónapokig előkészített művelet volt az az amerikai–izraeli akció, amely végül megölte Ali Hamenei legfelsőbb iráni vallási vezetőt. Amerikai sajtóértesülések szerint a CIA hosszú időn át figyelte Hamenei mozgását, viselkedési mintákat azonosított, és a megfelelő alkalomra várt. A döntő pillanat szombaton érkezett el, amikor az iráni vezető Teherán központjában, egy kormányzati épületben találkozott legszűkebb bizalmi körével.

Az információt az amerikai hírszerzés megosztotta Izraellel, majd perceken belül beindult a hadigépezet. Az „Eposzi Harag” fedőnevű hadművelet három helyszínen, szinte egy időben végrehajtott csapásokkal indult: a beszámolók szerint a három különálló támadás egyetlen percen belül érte a kijelölt célpontokat.

Az akció következtében a rezsim 48 vezetője vesztette életét.

Az amerikai Szenátus hírszerzési bizottságának republikánus elnöke, Tom Cotton úgy fogalmazott: az Egyesült Államok számára az ellenséges országok vezetőinek mozgásának követése „a hírszerzés egyik legmagasabb prioritása”. Úgy tűnik, ez most túl jól sikerült: Donald Trump elnök, már az események után arról beszélt az ABC-nek: Washingtonnak voltak jelöltjei Ali Hamenei utódlására – de állítása szerint ők is meghaltak a csapásokban.

A történet különösen ironikus fordulata, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint a művelet során az amerikai Központi Parancsnokság a Claude nevű mesterségesintelligencia-rendszert is használta, amelyet az Anthropic fejlesztett. A rendszer hírszerzési elemzésekben, célpont-azonosításban és hadszíntéri szimulációkban segített. Mindez annak fényében érdekes, hogy a Trump-kormányzat néhány órával korábban zárta ki a céget egy jelentős Pentagon-beszerzésből, mivel a vállalat beleszólást akart abba, hogyan használják fel katonai célokra a termékét.

A hírszerzésnek a támadásban játszott szerepével kapcsolatban figyelemre méltó, hogy a hivatalos indoklás szerint a cél Irán nukleáris programjának megsemmisítése volt

– viszont az amerikai hírszerzési elemzések szerint Teherán a következő évtizedben aligha lett volna képes támadást indítani az Egyesült Államok szárazföldje ellen. Kommentátorok szerint úgy tűnik, Donald Trump és Benjamin Netanjahu egy történelmi lehetőséget láttak Ali Hamenei likvidálására – és ezt nem akarták elszalasztani.

Donald Trump, második elnöki ciklusában többször utalt arra, egyfajta örökséget akar hagyni maga után. Az, hogy ő lett az amerikai elnök, aki véget vetett a 1989 óta vaskézzel uralkodó iráni legfelsőbb vezető korszakának, politikai értelemben legalább akkora jelentőségű számára, mint az a narratíva, hogy ő volt az egyetlen, aki valóban szembeszállt Iránnal – azzal a problémával, amely csaknem fél évszázada kihatott az amerikai külpolitikára.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.