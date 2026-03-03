ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd Kornélia
Charles Leclerc és Alexandra Leclerc közzétették az első hivatalos felvételeket a szombati monacói esküvőjükről.
Nyitókép: Charles Leclerc/X

Leclerc és neje rendesen megadták a módját az esküvőnek – képek, videók

Infostart

Charles Leclerc és újdonsült felesége, Alexandra Leclerc közzétették az első hivatalos felvételeket a szombati monacói esküvőjükről.

Charles Leclerc az idei Forma–1-es szezon előtti utolsó szabad hétvégéjén, február 28-án kimondta a boldogító igent, és egybekelt Alexandra Saint Mleux-vel. A Ferrari pilótája és választottja szűk körben tartották meg a polgári ceremóniát, majd friss házasokként egy Ferrari 250 Testa Rossa típusú sportversenyautóval kocsikáztak egyet Monaco festői útjain – számolt be a 24.hu.

„Egy nap, amire örökké emlékezni fogunk. Az első rész letudva, a második rész jövőre jön a szeretteinkkel” – írta egyik posztjában a monacói autóversenyző, akinek újdonsült felesége a saját közösségi oldalán megerősítette, hogy a lagzit jövőre tartják meg. „Alig várom, hogy jövőre újra hozzád menjek” – írta az influenszer.

Kezdőlap    Sport    Leclerc és neje rendesen megadták a módját az esküvőnek – képek, videók

forma-1

esküvő

autóverseny

charles leclerc

alexandra saint mleux

Szakértő: aki a Közel-Keleten szállna át repülővel, annak most ez nehéz lesz

Szakértő: aki a Közel-Keleten szállna át repülővel, annak most ez nehéz lesz
A közel-keleti háború nemcsak a térség légiközlekedését bénította meg, hanem jelentős fennakadásokat okoz az egész világon – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója szerint az átszállási pontok leállása okozza a legnagyobb problémát.
 

A Wizz Air sűríti egyiptomi járatait

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó

Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Hiszi, hogy Orbán Viktor vereséget szenved a magyar választásokon – mondta Volodimir Zelenszkij. Az interjúban azt is közölte: „többször megmondta, hogy Európa ne vegyen orosz olajat”. „A Barátság vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – fogalmazott.
 

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Ukrán-magyar vita a Barátság kőolajvezetékről: a tranzit nem baráti gesztus

Robert Fico Brüsszelben sürget egyeztetést a Barátság-vezetékről

Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel attacks presidential office in Tehran as reported death toll in Iran rises to 787

Israel attacks presidential office in Tehran as reported death toll in Iran rises to 787

One person inside Iran says "every part" of the capital has been hit. Elsewhere, Israel says ground troops will advance in Lebanon, and Iranian strikes continue in the region.

×