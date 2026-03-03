Leclerc és neje rendesen megadták a módját az esküvőnek – képek, videók

Charles Leclerc az idei Forma–1-es szezon előtti utolsó szabad hétvégéjén, február 28-án kimondta a boldogító igent, és egybekelt Alexandra Saint Mleux-vel. A Ferrari pilótája és választottja szűk körben tartották meg a polgári ceremóniát, majd friss házasokként egy Ferrari 250 Testa Rossa típusú sportversenyautóval kocsikáztak egyet Monaco festői útjain – számolt be a 24.hu.

„Egy nap, amire örökké emlékezni fogunk. Az első rész letudva, a második rész jövőre jön a szeretteinkkel” – írta egyik posztjában a monacói autóversenyző, akinek újdonsült felesége a saját közösségi oldalán megerősítette, hogy a lagzit jövőre tartják meg. „Alig várom, hogy jövőre újra hozzád menjek” – írta az influenszer.