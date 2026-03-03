Gera Dániel kiszabadult Iránból, de még néma

Az iráni labdarúgó-élvonalban futballozó Gera Dániel hétfő este hazaérkezett Magyarországra – írja a Nemzeti Sport. A négyszeres magyar válogatott szélső a kialakult helyzet miatt a cikk szerint egyelőre nem nyilatkozhat.

Az iráni Perszepoliszban futballozó Gera Dániel és az izraeli Hapoel Petah Tikvában szereplő Koszta Márk is biztonságból figyelte a konfliktus alakulását szombaton. Előbbi eltiltottként egy hotelban várta sorsa jobbra fordulását, majd sikeresen elhagyta Iránt, és hétfő este hazatért. Az iráni labdarúgó-bajnokság áll. A Tel-Avivban tartózkodó Koszta Márk esetleges hazatérését az izraeli légtérzár akadályozza, az országot egyedül Jordánia felé lehet elhagyni szárazföldön, ahol már nyitva van a légtér is. A támadó addig is a csapata által meghatározott edzéstervet és erősítő feladatokat végzi otthonában.