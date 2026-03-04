ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.76
usd:
332.94
bux:
0
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
May 31, 2019 file photo shows, Son of Irans Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, attends a demonstration to mark Jerusalem day in Tehran. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Infostart

A teheráni szakértői tanács Modzstaba Hameneit választotta az Iráni Iszlám Köztársaság új legfőbb vezetőjének. A jelenlegi hírek ellenzéki vagy másodlagos forrásokra hivatkoznak, de még nem erősítette meg az iráni állami média.

A választás helyszínéül szolgáló épületet Izrael kedden lebombázta, így onnan végleges információ még nem érkezhetett.

Modzstaba megválasztása a Forradalmi Gárda egyértelmű győzelmét jelentené más hatalmi tényezőkkel szemben, ugyanis az elhunyt ajatollah fiának vallási képzettsége nem felel meg a követelményeknek – írja az Euronews. A testületet alkotó 88 síita főpapnak van alkotmányos joga az új legfelsőbb vezetőt kiválasztani, ahol a teokratikus gyakorlat és igazolt tudás előfeltétel. Nyilvánvaló, hogy az ország katonai és rendvédelmi feladata ez alkalommal fontosabb szempont lehetett.

Ha így történt, ez volna a köztársaság első dinasztikus utódlása, noha korábban az államalapító Ruholláh Homeini ajatollah fiát, Haszánt is esélyesként emlegették.

Az iráni háború szerdai napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

irán

háború

ali hamenei

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló
Srí Lankán is ragadtak magyarok a közel-keleti háború miatt. Erről Smidtné Horváth Zsuzsanna, a Magyarok Srí Lankán utazási iroda vezetője beszélt az InfoRádióban. Elmagyarázta azt is, hogy miért kell(ene) még a drága alternatív járattal utazni hajlandó turistáknak is fél hónapot várniuk.
 

Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Padlóra került a forint kedden: jöhet a visszavágó, de nem lesz könnyű menet

Padlóra került a forint kedden: jöhet a visszavágó, de nem lesz könnyű menet

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A hangulaton nem segített az sem, hogy a földgáz és olaj világpiaci ára meredeken emelkedett az elmúlt napokban, ami a globális gazdasági kilátásokat, tervezett kamatcsökkentéseket is megkérdőjelezi. Az elmúlt két nap tőzsdei reakciói alapján kijelenthető, hogy a forint az iráni háború egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő hír érkezett a magyar gazdaságról: mégis van fény az alagút végén?

Meglepő hír érkezett a magyar gazdaságról: mégis van fény az alagút végén?

2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

Israel attacks security headquarters across Tehran, as Iran hits US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 08:41
Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael
2026. március 4. 08:06
Dróncsapás borított lángba egy tankert Málta partjainál
×
×