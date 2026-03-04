Megválaszhatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

A választás helyszínéül szolgáló épületet Izrael kedden lebombázta, így onnan végleges információ még nem érkezhetett.

Modzstaba megválasztása a Forradalmi Gárda egyértelmű győzelmét jelentené más hatalmi tényezőkkel szemben, ugyanis az elhunyt ajatollah fiának vallási képzettsége nem felel meg a követelményeknek – írja az Euronews. A testületet alkotó 88 síita főpapnak van alkotmányos joga az új legfelsőbb vezetőt kiválasztani, ahol a teokratikus gyakorlat és igazolt tudás előfeltétel. Nyilvánvaló, hogy az ország katonai és rendvédelmi feladata ez alkalommal fontosabb szempont lehetett.

Ha így történt, ez volna a köztársaság első dinasztikus utódlása, noha korábban az államalapító Ruholláh Homeini ajatollah fiát, Haszánt is esélyesként emlegették.

