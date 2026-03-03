ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
332.66
bux:
120688.04
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Komoly a felháborodás: összetört sírkövek méretes kupacát borították le egy egri utcában

Infostart

A kupac messziről egy teherautónyi építkezési törmeléknek tűnik, közelebbről viszont feltűnik, hogy sok darabon olvashatók a születési és halálozási dátumok, „Itt nyugszik...” feliratok.

Teherautónyi összetört sírkövet borított le valaki Eger határában, az egyik kertvárosi övezetben, a Joó János utcában, nem messze az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem botanikuskertjétől – írja a blikk.hu.

Egyik-másik táblán még egyértelműen olvasható az elhunytak neve, születési és halálozási dátuma, illetve az „Itt nyugszik” felirat, így tehát egyértelmű, hogy nem házfalakról származó emléktáblákról van szó.

A bizarr kupacról egy arra járó egri lakos fotókat készített, amiket aztán feltett egy internetes közösségi oldalra. A csoporttagok mindjárt találgatni kezdtek, többen felháborodtak és kegyeletsértésnek, mások morbidnak és ízléstelennek tartották a látványt. Valaki úgy vélte, a kövek talán felszámolt vagy áthelyezett sírhelyekből származnak, esetleg új síremlék készítése miatt kerültek ki.

Többen is hangsúlyozzák, hogy „a feliratok nem csupán nevek és évszámok”, hanem sokkal többet jelentenek, és a táblákat illene gondosan, tisztelettel, kegyelettel kezelni. Többen hivatalos útra szeretnék terelni az ügyet: volt, aki jelentette is az esetet, s megkeresné a felelőst, hiszen a temetőgondnokság regisztrál minden sírkőkészítést és -felújítást, így vissza lehetne vezetni, ki vitte oda a köveket.

Az egri önkormányzat munkatársai hétfőn megszemlélték a kupacot, azonban mivel az magánterületen található, így kívül esik a hatáskörükön, nem keresik a felelőst. Az önkormányzat az ügyet a megyei kormányhivatalnak továbbította.

a Heves Vármegyei Kormányhivatal a lapnak adott válaszában építési-bontási hulladéknak nevezte a halmot. Közölték: február 20-án és március 2-án tartottak helyszíni ellenőrzést az érintett egri ingatlanon, ahol ismeretlenek műszaki becslés alapján 8 köbméter „építési-bontási hulladékot helyeztek el”. Az ügyet a kormányhivatal hatósági ellenőrzés során vizsgálja.

Kezdőlap    Belföld    Komoly a felháborodás: összetört sírkövek méretes kupacát borították le egy egri utcában

eger

felháborodás

sírkő

törmelék

kegyelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Perzsa-öböl: versenyfutás életre-halálra

Az Öböl-menti arab országok egy héten belül kifogyhatnak a légvédelmi fegyvereikből, ha Irán az eddigiekhez hasonló hevességgel zúdítja rájuk rakéta a dróncsapásait. Márpedig ez a háború eddig elképzelhetetlen méretű eszkalációjához vezethet.
 

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Kemény tervet vázolt Donald Trump

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Délután izraeli lapok arról írtak: Katar és Szaúd-Arábia hamarosan belépnek a háborúba, Izrael és az USA oldalán - Katar ezt később cáfolta. Este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: "katonailag eléggé legyőzték" Iránt, szerinte Teherán hamarosan megadja magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál

Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál

Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US navy could escort tankers through key Gulf shipping route after Iranian threats

Trump says US navy could escort tankers through key Gulf shipping route after Iranian threats

The US president's comments come after Iran threatens to "set fire" to any ship trying to pass through the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 20:31
„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója
2026. március 3. 19:52
Hamarosan a személyforgalom is megindulhat a Budapest–Belgrád vasútvonalon
×
×