Komoly a felháborodás: összetört sírkövek méretes kupacát borították le egy egri utcában

Teherautónyi összetört sírkövet borított le valaki Eger határában, az egyik kertvárosi övezetben, a Joó János utcában, nem messze az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem botanikuskertjétől – írja a blikk.hu.

Egyik-másik táblán még egyértelműen olvasható az elhunytak neve, születési és halálozási dátuma, illetve az „Itt nyugszik” felirat, így tehát egyértelmű, hogy nem házfalakról származó emléktáblákról van szó.

A bizarr kupacról egy arra járó egri lakos fotókat készített, amiket aztán feltett egy internetes közösségi oldalra. A csoporttagok mindjárt találgatni kezdtek, többen felháborodtak és kegyeletsértésnek, mások morbidnak és ízléstelennek tartották a látványt. Valaki úgy vélte, a kövek talán felszámolt vagy áthelyezett sírhelyekből származnak, esetleg új síremlék készítése miatt kerültek ki.

Többen is hangsúlyozzák, hogy „a feliratok nem csupán nevek és évszámok”, hanem sokkal többet jelentenek, és a táblákat illene gondosan, tisztelettel, kegyelettel kezelni. Többen hivatalos útra szeretnék terelni az ügyet: volt, aki jelentette is az esetet, s megkeresné a felelőst, hiszen a temetőgondnokság regisztrál minden sírkőkészítést és -felújítást, így vissza lehetne vezetni, ki vitte oda a köveket.

Az egri önkormányzat munkatársai hétfőn megszemlélték a kupacot, azonban mivel az magánterületen található, így kívül esik a hatáskörükön, nem keresik a felelőst. Az önkormányzat az ügyet a megyei kormányhivatalnak továbbította.

a Heves Vármegyei Kormányhivatal a lapnak adott válaszában építési-bontási hulladéknak nevezte a halmot. Közölték: február 20-án és március 2-án tartottak helyszíni ellenőrzést az érintett egri ingatlanon, ahol ismeretlenek műszaki becslés alapján 8 köbméter „építési-bontási hulladékot helyeztek el”. Az ügyet a kormányhivatal hatósági ellenőrzés során vizsgálja.