Magyar professzort ölt meg egy elefánt Srí Lankán

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, még február közepén megölt egy 60 éven felüli magyar turistát egy elefánt Srí Lankán. Az idős férfi és felesége a dél-ázsiai ország egyik leglátogatottabb részén kirándult, amikor megtámadta őket az állat. A férfi olyan súlyosan megsebesült, hogy már nem lehetett megmenteni az életét, a kórházban meghalt, a felesége viszont túlélte a támadást.

A Blikk most Srí Lanka-i forrásokból megtudta, hogy

egy nyugdíjas professzor, A. József volt az áldozat.

A lap azt írja, túl későn került szakértő orvosi kezekbe, és ez is közrejátszhatott az idős magyar férfi halálában. Az üggyel foglalkozó hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a férfi milyen tudományos területen dolgozott.

A feleség végignézte, ahogy a férje tehetetlenül szenvedi végig az elefánt tombolását. A legújabb információk szerint a helyi lakosok a magyar férfi segítségére siettek, és sikerült elkergetniük az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű közlekedési eszközre tették, hogy azzal mielőbb orvoshoz tudják vinni.

Mentőautó ugyan volt a közelben, de a sofőrt nem találták, ezért indultak útnak a háromkerekűvel, nem akartak több időt veszíteni.

A rendőrség vizsgálata szerint a támadás akkor történt, amikor az idős házaspár két természeti látványosság, a Sigiriya és a Pidurangala meglátogatása után sétált vissza a szállodába. Helyi beszámolók szerint a támadás helyszínének környékén végig táblák figyelmeztetik az arra sétálókat, hogy bármikor átvonulhatnak vadon élő elefántok. A helyiek azonban azóta arról számoltak be, hogy a jelzések ellenére már a tragédia másnapján is sok turista járt arra kísérő nélkül.

