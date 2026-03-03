ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
LAKENHEATH, UNITED KINGDOM - JULY 22: A USAF McDonnell Douglas F-15E Strike Eagles takes off at RAF Lakenheath on July 22, 2025 in Lakenheath, United Kingdom. (Photo by Simon Galloway/Getty Images)
Nyitókép: Simon Galloway/Getty Images

Baráti tűz miatt zuhant, így találták meg a túlélő amerikai vadászpilótát – videó

Infostart

Minden rendben? Van szüksége segítségre? – kérdezte a kuvaiti civil az amerikai vadászpilótanőt, aki katapultált, miután baráti tűzben lelőtték a gépét.

Három amerikai vadászgépet lőtt le tévedésből Kuvait légvédelme vasárnap éjjel. Mint az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága hétfőn közölte, március 1-jén, helyi idő szerint 23.03-kor három, az Epic Fury hadműveletet támogató amerikai F-15E Strike Eagle repülőgép baráti tűz miatt lezuhant Kuvait felett. Mindez aközben történt, hogy Irán repülőkkel, ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta a térséget.

„Mind a hat pilóta sikeresen katapultált, biztonságban megmentették őket, állapotuk stabil. Kuvait elismerte az incidenst. Hálásak vagyunk a kuvaiti védelmi erők erőfeszítéseiért és a támogatásukért a folyamatban lévő műveletek során” – közölte a Központi Parancsnokság, az incidens kivizsgálását ígérve.

A közösségi médiában később megjelentek felvételek az amerikai gépek lezuhanásáról és a pilóták megtalálásáról.

Az egyiken a leírás szerint egy nő látható, amint egy civil megközelíti röviddel a katapultálás utáni földet érést követően.

A civil megkérdezte, hogy az amerikai katonanő jól van-e és van-e szüksége segítségre, majd miután megnyugtató válaszokat kapott, közölte, hogy a katona biztonságban van. „Köszönjük a segítséget!” – mondta még neki a videóban.

Az egyes felvételek tanúsága szerint a különböző helyeken ért földet. Néhányukat civilek, másokat a kuvaiti biztonsági erők kezdték segíteni, mielőtt a mentőcsapatok megérkeztek volna.

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel támadta meg Iránt, Teherán pedig gyors ellencsapásokat indított Izraelre, de támadásokat indított a Közel-Keleten lévő amerikai támaszpontokra, illetve egyes Arab-öböl menti országokban lévő célpontokra. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is közölte, hogy fenntartja a jogot a megtorló lépések megtételére. Azóta is kisebb-nagyobb intenzitású csapásmérések történnek mindkét fél részéről.

(A nyitókép illusztráció.)

×