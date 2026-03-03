Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint

A földalatti létesítmény egyike Irán három urándúsítójának, amelyekről ismert, hogy működtek, amikor Izrael és az Egyesült Államok tavaly júniusban támadásokat hajtott végre az iráni nukleáris létesítmények ellen.

„A legfrissebb műholdas felvételek alapján a NAÜ most már megerősítheti, hogy az iráni Natanz földalatti üzemanyag-dúsító üzem bejárati épületei nemrégiben károsodtak” – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon. Várhatóan nem lesz radiológiai következménye, és nem észleltek további hatást magában az urándúsítóban, amely súlyosan megrongálódott a júniusi konfliktusban – tette hozzá a szervezet.

A NAÜ megállapítása megegyezik a Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet (Institute for Science and International Security) nevű washingtoni kutatóintézet hétfőn közzétett megállapításával, miután Irán bejelentette, hogy vasárnap támadás érte Natanzot, és a NAÜ azt közölte, hogy a katonai csapások nem voltak jelentősek.

Izrael és az Egyesült Államok tavaly júniusban olyan csapásokat hajtott végre, amelyek súlyosan megrongálták az iráni atomprogramhoz kapcsolódó létesítményeket, többek között a Natanzban található urándúsító üzemet - a folyamat mind reaktorok üzemanyagának, mind atomfegyverek előállításához felhasználható.

Hétfőn Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója a szervezet kormányzótanácsának rendkívüli ülésén arról számolt be, hogy az izraeli és amerikai támadások után, amelyek szombaton kezdődtek, nincs jele annak, hogy Irán nukleáris létesítményei megsérültek volna.

Teherán tagadja, hogy atomfegyverek fejlesztésén dolgozna.

Nyitókép: A Maxar Technologies műholdfelvétele a natanzi föld alatti urándúsító létesítmény felszíni infrastruktúrájáról a közép-iráni Natanz város térségében 2025. június 22-én.