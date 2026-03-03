ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.44
usd:
333.85
bux:
122235.53
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Maxar Technologies mûholdfelvétele a natanzi föld alatti urándúsító létesítmény felszíni infrastrukrúrájáról a közép-iráni Natanz város térségében 2025. június 22-én. Az amerikai védelmi minisztérium közölte, hogy június 22-re virradóan az amerikai központi parancsnokság katonai mûveleteket hajtott végre az iráni atomlétesítmények ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Maxar Technologies

Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve kedden megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai támadásai részeként bombázták Irán natanzi urándúsító üzemének bejáratát.

A földalatti létesítmény egyike Irán három urándúsítójának, amelyekről ismert, hogy működtek, amikor Izrael és az Egyesült Államok tavaly júniusban támadásokat hajtott végre az iráni nukleáris létesítmények ellen.

„A legfrissebb műholdas felvételek alapján a NAÜ most már megerősítheti, hogy az iráni Natanz földalatti üzemanyag-dúsító üzem bejárati épületei nemrégiben károsodtak” – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon. Várhatóan nem lesz radiológiai következménye, és nem észleltek további hatást magában az urándúsítóban, amely súlyosan megrongálódott a júniusi konfliktusban – tette hozzá a szervezet.

A NAÜ megállapítása megegyezik a Tudományos és Nemzetközi Biztonsági Intézet (Institute for Science and International Security) nevű washingtoni kutatóintézet hétfőn közzétett megállapításával, miután Irán bejelentette, hogy vasárnap támadás érte Natanzot, és a NAÜ azt közölte, hogy a katonai csapások nem voltak jelentősek.

Izrael és az Egyesült Államok tavaly júniusban olyan csapásokat hajtott végre, amelyek súlyosan megrongálták az iráni atomprogramhoz kapcsolódó létesítményeket, többek között a Natanzban található urándúsító üzemet - a folyamat mind reaktorok üzemanyagának, mind atomfegyverek előállításához felhasználható.

Hétfőn Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója a szervezet kormányzótanácsának rendkívüli ülésén arról számolt be, hogy az izraeli és amerikai támadások után, amelyek szombaton kezdődtek, nincs jele annak, hogy Irán nukleáris létesítményei megsérültek volna.

Teherán tagadja, hogy atomfegyverek fejlesztésén dolgozna.

Nyitókép: A Maxar Technologies műholdfelvétele a natanzi föld alatti urándúsító létesítmény felszíni infrastruktúrájáról a közép-iráni Natanz város térségében 2025. június 22-én.

Kezdőlap    Külföld    Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint

irán

háború

urándúsítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: aki a Közel-Keleten szállna át repülővel, annak most ez nehéz lesz

Szakértő: aki a Közel-Keleten szállna át repülővel, annak most ez nehéz lesz
A közel-keleti háború nemcsak a térség légiközlekedését bénította meg, hanem jelentős fennakadásokat okoz az egész világon – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója szerint az átszállási pontok leállása okozza a legnagyobb problémát.
 

A Wizz Air sűríti egyiptomi járatait

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó

Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint

Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Hiszi, hogy Orbán Viktor vereséget szenved a magyar választásokon – mondta Volodimir Zelenszkij. Az interjúban azt is közölte: „többször megmondta, hogy Európa ne vegyen orosz olajat”. „A Barátság vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – fogalmazott.
 

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Ukrán-magyar vita a Barátság kőolajvezetékről: a tranzit nem baráti gesztus

Orbán Balázs: mondjuk nemet Zelenszkijnek!

Robert Fico Brüsszelben sürget egyeztetést a Barátság-vezetékről

Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évtizedek óta nem volt ilyen: gyökeresen átalakítják a budapestiek kedvenc piaccsarnokát

Évtizedek óta nem volt ilyen: gyökeresen átalakítják a budapestiek kedvenc piaccsarnokát

Mintegy 1,5 milliárd forintos felújítási program indul 2026 és 2029 között a jövőre negyedszázados Lehel Csarnoknál: megújul a homlokzat, az energetikai rendszer, a parkoló és a közönségforgalmi terek, miközben a piac végig nyitva tart – számolt be a Hír13.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitiltotta játékosát a konditeremből a West Ham edzője: nyomós oka van rá, de mindenki meglepődött

Kitiltotta játékosát a konditeremből a West Ham edzője: nyomós oka van rá, de mindenki meglepődött

Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis &quot;éppen elég súlyt cipel&quot; már most is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel attacks presidential office in Tehran as reported death toll in Iran rises to 787

Israel attacks presidential office in Tehran as reported death toll in Iran rises to 787

One person inside Iran says "every part" of the capital has been hit. Elsewhere, Israel says ground troops will advance in Lebanon, and Iranian strikes continue in the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 14:22
Baráti tűz miatt zuhant, így találták meg a túlélő amerikai vadászpilótát – videó
2026. március 3. 14:10
Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról
×
×