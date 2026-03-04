ARÉNA - PODCASTOK
fishing in the lake
Nyitókép: Getty Images

Óriási pontyok akadtak horogra

Infostart

Nagy halakat fogtak Szigligetnél és Tihanynál is.

Az idei év első két bejelentett rekordlistás fogásáról adott hírt a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. – írta meg a 24.hu.

Bakos Asztrik nevéhez fűződik az első bejelentett 20 kg feletti ponty, aki Szigligeten parti dobós módszert használt. A kifogott ponty egészen pontosan 21,3 kilogrammos volt, csaliként egy szem 24 mm-es natúr bojlit használt. Mátyás Dominik egy 25,325 kiló súlyú hatalmas tükröst csalt horogvégre Tihanyban. Egy szem 24 mm-es banán-krill ízesítésű balanszírozott horogcsali került a hajszálelőkére – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, hogy tavaly augusztusban is sok pontyóriást fogtak ki a Balatonból, az idei év első gigapontyát Gyékényesen fogták ki. A világ legnagyobb, 47,8 kilogrammos tőpontya Balatonedericsen, 2025-ben akadt horogra.

rekord

horgászat

ponty

