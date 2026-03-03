ARÉNA - PODCASTOK
Cristiano Ronaldo portugál futballcsillag egy sajtóértekezleten, amint bemutatják az an-Nászr szaúd-arábiai labdarúgóklub új játékosaként Rijádban 2023. január 3-án. Az ötszörös aranylabdás, 37 éves Ronaldo 2022. december 30-án két évre a szaúdi klubhoz szerződött.
Nyitókép: MTI/AP/Amr Nabil

Cristiano Ronaldo magángépe az éj leple alatt elhagyta a Közel-Keletet

Infostart

Cristiano Ronaldo magángépe az éjszaka közepén elhagyta Szaúd-Arábiát. Azt még nem tudni, hogy az al-Nasszr világsztárja is a fedélzeten tartózkodott-e, de a nemzetközi sajtóhírek szerint a magánrepülő útja arra utalhat, hogy Ronaldo az eszkalálódó háborús konfliktus miatt távozhatott a Közel-Keletről.

Cristiano Ronaldo és családja, felesége, valamint öt gyermeke Rijádban élnek, ahol iráni bombák csapódtak be a Közel-Keleten dúló háborús konfliktus elmúlt négy napjában. A külföldiek tömegesen menekülnek a térségből, és most kiderült, hogy Ronaldo magángépe is felszállt az éjjel, méghozzá madridi úti céllal.

A Daily Mail cikke szerint a Bombardier Global Express típusú repülő közel hétórás utat tett meg a spanyol fővárosig. A 61 millió fontot érő luxus magángép nem sokkal hajnali 1 óra előtt érkezett meg Madridba. A Flightradar24 adatai szerint a gép Egyiptom és a Földközi-tenger fölött repült, mielőtt elérte Spanyolországot – számolt be a magyarnemzet.hu.

Ronaldo a szaúdi al-Nasszr játékosaként napi 488 000 fontot keres, jelenleg azonban sérült. Szombaton az al-Fajha elleni 3–1-es győzelem során le kellett cserélni, a sérülése a nyári világbajnoki részvétele miatt is aggodalomra adhat okot.

Az al-Nasszr következő meccse az al-Wasl ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában elmarad a háború miatt. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség közleményben erősítette meg, hogy a nyugati régióhoz tartozó csapatok keddi és szerdai mérkőzéseit sem rendezik meg.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Magyarics Tamás: négy célja van Donald Trumpnak az iráni háborúval
Az amerikai közvélemény Magyarics Tamás szerint úgy látja, hogy ha egy adott háború úgymond szükséges, akkor nagyobb áldozatot is elvisel a közvélemény. „A jelenlegi veszteségek még nem nagyon indokolják azt, hogy emiatt az amerikaiak többsége Donald Trump ellen forduljon” – vélekedett az iráni helyzettel összefüggésben.
 

