Fontos határidő közeleg egyes állampapír-tulajdonosok számára

Március 6-ig, péntekig lehet díjmentesen eladni Magyar Állampapír Plusz kötvényeket, mivel akkor lép életbe a kamatfordulót követő öt munkanapig tartó időszak – írja az Economx.

Péntek délután 2 óráig mindenféle költség nélkül értékesíthetik kötvényeiket azok, akiknek Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) N2030/M2 sorozata van. Elérkeztünk ugyanis a kamatjuttatás utáni közvetlen vételi időszakhoz, ami minden évben egyszer, a kamatforduló után nyílik meg öt munkanapra.

Ilyenkor a forgalmazók nettó százszázalékos árfolyamon vásárolhatják vissza a papírt, így nem keletkezik árfolyamveszteség és nincs visszaváltási díj.

A portál tájékoztatása szerint az N2030/M2 sorozat kamatsávja évi 5,75-ról indul és 6,75 százalékig emelkedik, 2030 februárjában fog lejárni. Mivel a MÁP+ kamatos kamattal működik, a kamatot nem kifizetik, hanem újabb papírok formájában jóváírják a számlán, melyek aztán maguk is kamatoznak.