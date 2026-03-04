Kivégeztek egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit Floridában

Minden második magyar túlsúlyos vagy elhízott – hangzott el azon a sajtóeseményen, amelyet a Lilly Hungária Kft. szervezett meg az elhízás világnapja alkalmából, amely a mai napra, március 4-ére esik. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a hazai lakosság mintegy negyedénél a testtömegindex meghaladja a 30-as értéket, ami elhízásnak felel meg. A rendezvényen egészségügyi szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a ma már krónikus betegségként számon tartott és súlyos népegészségügyi kihívást jelentő elhízás megfelelő kezeléséhez az is szükséges, hogy a társadalom ne stigmatizálja, ne akaratgyengeségnek tartsa az elhízást.