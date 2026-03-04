ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Kivégeztek egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit Floridában

Infostart / MTI

Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság.

Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.

Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.

Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést, háromban – Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában – pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Az iráni konfliktus megrázta a világ tőzsdéit: az olajipar kivételével szinte minden tőkepiaci termékből menekül a tőke – mondta az InfoRádióban a Portfolio tőzsderovatának vezetője, Nagy Viktor.
 

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált – helyszíni beszámoló

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Megválaszthatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Minden második magyar túlsúlyos vagy elhízott – hangzott el azon a sajtóeseményen, amelyet a Lilly Hungária Kft. szervezett meg az elhízás világnapja alkalmából, amely a mai napra, március 4-ére esik. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a hazai lakosság mintegy negyedénél a testtömegindex meghaladja a 30-as értéket, ami elhízásnak felel meg. A rendezvényen egészségügyi szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a ma már krónikus betegségként számon tartott és súlyos népegészségügyi kihívást jelentő elhízás megfelelő kezeléséhez az is szükséges, hogy a társadalom ne stigmatizálja, ne akaratgyengeségnek tartsa az elhízást.

Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott

Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.

Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

2026. március 4. 08:41
Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael
2026. március 4. 08:06
Dróncsapás borított lángba egy tankert Málta partjainál
