ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.52
usd:
334.83
bux:
120934.99
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Business graph with arrows tending downwards
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az iráni konfliktus megrázta a világ tőzsdéit: az olajipar kivételével szinte minden tőkepiaci termékből menekül a tőke – mondta az InfoRádióban a Portfolio tőzsderovatának vezetője, Nagy Viktor.

Élénken reagáltak a világ tőzsdéi az elmúlt napokban, miközben a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már egy tucatnál is több országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, illetve az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

A tőzsdék folyamatosan esnek, az eladási hullám elérte az amerikai tőzsdéket is, Ázsiában pedig folytatódott a lejtmenet. Különösen a dél-koreai piac kapott egy több mint 10 százalékos ütést, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európában ehhez képest már jobbak az előjelek – írta szerda reggel a Portfolio.

Rossz hatással vannak az események a tőzsdékre – mondta az InfoRádió kérdésére Nagy Viktor. A Portfolio tőzsderovatának vezetője szerint az előre várható menetrendnek megfelelően történtek az események. „Az elmúlt katonai konfliktusokból, háborúkból már megtanulták a befektetők is, hogy mi a menetrend, mi szokott történni. Ahol lokális konfliktus van, ott a lokális hatások nagyobbak, minél távolabb vagyunk azoktól a helyszínektől, annál kisebbek, mérsékeltebbek ezek a hatások. Ez történt az ukrajnai háborúnál is: amikor kirobbant, az orosz tőzsde hatalmasat zuhant, le is kellett állítani a kereskedést, és aztán a régiónkat, a magyar, a lengyel és az osztrák részvénypiacot is megütötték, de ahogy távolabb kerültünk ezektől a helyszínektől, egyre mérsékeltebbek voltak a hatások” – idézte fel.

A szakértő arról is beszélt, hogy jellemzően nagy esés van egyes szektorokban, például a légitársaságok, a hotelláncok részvényei esnek az ilyen események hatására. A menekülő termékek relatíve jól szoktak működni, a nemesfémeket veszik a befektetők, az aranyat és az ezüstöt is, valamint erősödik a dollár a svájci frank.

Hangsúlyozta: a mostani esemény abban különleges, hogy olajpiaci szempontból is fontos helyszínen történik a háború. Irán a világ egyik legnagyobb bizonyított olajtartalékával rendelkezik, a harmadik legnagyobb ilyen ország, és egy meghatározó olajkitermelő is. Lehetett következtetni arra, hogy az olajár is emelkedni fog, ezek a dolgok mind megtörténtek.

Már a hétfői kereskedési napon nagyot ugrott az olajár, erre emelkedtek az olajipari részvények, elkezdték venni a befektetők a nemesfémeket, elsősorban az aranyat, erősödött a dollár, és megütötték azokat a szektorokat, amelyek nem nagyon profitálnak. Sőt, az olajár miatt ütötték az autógyártók részvényeit is, a légitársaságokat, a hotelláncokat, tehát ezek is mutatták, hogy minden aszerint történt, amire számítani lehetett – hangsúlyozta Nagy Viktor.

„A keddi nap abban különlegesebb volt, hogy teljesen kockázatkerülő üzemmódra váltottak a befektetők, azok a tőkepiaci befektetések is estek, amelyek hétfőn még emelkedni tudtak. Kedden már az olajcégek részvényei is estek, a védelmi szektor papírjai szintén, ahogy akkor az arany az ezüst árfolyama is zuhant. Egy dolog van, ami biztosan emelkedik, ez pedig az olajár. A hétfői közel 5 százalékos emelkedés után kedden újabb 5 százalékot emelkedett a Brent és a WTI típusú olajnak az ára” – mondta a rovatvezető.

A mostani időszak részben hasonló a négy évvel ezelőtti eseményekhez, amikor az orosz-ukrán konfliktus kirobbant – erősítette meg Nagy Viktor. Olajpiaci „lába” ennek a háborúnak is van, eszkalálódhat a helyzet, arra is van esély, hogy egy hosszabb esemény legyen belőle, tehát lehetséges egy olyan forgatókönyv, hogy az iráni háború tovább tartson, mint néhány nap. A tőkepiaci mozgások is hasonlóak.

„Azt gondolom, hogy a két esemény között nagy különbség azonban, hogy az elmúlt hetekben már lehetett arra számítani, hogy Irán ellen valamiféle katonai támadás indul, és erre bizonyos szinten elkezdtek felkészülni a befektetők, egyelőre pánikszerű eladások tehát nincsenek. Nagyon komoly eladói nyomás van a piacokon, azt látjuk, hogy például a német vagy a francia tőzsde 3-4 százalékot esik. Az OTP részvénye egy nap alatt 5 százalékos esést mutat, ez még nem pánik, de látszik, hogy nagyon masszív eladói nyomás van a piacokon, ami alaposan megmozgatja az árfolyamokat” – fogalmazott a szakértő.

Az iráni háború szerdai napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

irán

tőzsde

olajár

háború

befektetés

nagy viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők
Az iráni konfliktus megrázta a világ tőzsdéit: az olajipar kivételével szinte minden tőkepiaci termékből menekül a tőke – mondta az InfoRádióban a Portfolio tőzsderovatának vezetője, Nagy Viktor.
 

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált – helyszíni beszámoló

Iráni belbiztonsági központokra mért csapást Izrael

Megválaszthatták Ali Hamenei legfőbb vezető utódját Iránban

Itt a bejelentés: elindult egy gép a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Az iráni háború már 13 országra terjedt ki, és Kaiser Ferenc szerint nem látni, meddig eszkalálódik tovább

„Ez most teljesen más háború” – egy Iránban élő magyar üzletasszony beszámolója

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

Hortay Olivér az Arénában: két módon is súlyosan roncsolódik most a világ olajellátása

A Hormuzi szoros kiesése a nemzetközi olajpiaci útvonalakból nagy érvágás, de legalább ennyire komoly probéma, hogy a megtámadott Irán válaszcsapásként a környező országok infrastruktúráját támadja – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkban a világ: iszonyatosan kilőttek a gázárak, ezt Magyarország is kegyetlenül megérzi

Sokkban a világ: iszonyatosan kilőttek a gázárak, ezt Magyarország is kegyetlenül megérzi

A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

Israel says it hits security headquarters across Tehran, as Iran attacks US sites in Dubai and Qatar

A drone attack caused a fire at the US consulate in Dubai, while a missile hit a US base in Qatar. In Iran, the reported number of civilians killed since Saturday passes 1,000.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 09:28
Erős negyedévet zárt a szolgáltatásexport
2026. március 4. 07:00
Fontos határidő közeleg egyes állampapír-tulajdonosok számára
×
×