Az iráni háború miatt új döntésekre kényszerültek a tőzsdei befektetők

Élénken reagáltak a világ tőzsdéi az elmúlt napokban, miközben a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már egy tucatnál is több országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, illetve az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

A tőzsdék folyamatosan esnek, az eladási hullám elérte az amerikai tőzsdéket is, Ázsiában pedig folytatódott a lejtmenet. Különösen a dél-koreai piac kapott egy több mint 10 százalékos ütést, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európában ehhez képest már jobbak az előjelek – írta szerda reggel a Portfolio.

Rossz hatással vannak az események a tőzsdékre – mondta az InfoRádió kérdésére Nagy Viktor. A Portfolio tőzsderovatának vezetője szerint az előre várható menetrendnek megfelelően történtek az események. „Az elmúlt katonai konfliktusokból, háborúkból már megtanulták a befektetők is, hogy mi a menetrend, mi szokott történni. Ahol lokális konfliktus van, ott a lokális hatások nagyobbak, minél távolabb vagyunk azoktól a helyszínektől, annál kisebbek, mérsékeltebbek ezek a hatások. Ez történt az ukrajnai háborúnál is: amikor kirobbant, az orosz tőzsde hatalmasat zuhant, le is kellett állítani a kereskedést, és aztán a régiónkat, a magyar, a lengyel és az osztrák részvénypiacot is megütötték, de ahogy távolabb kerültünk ezektől a helyszínektől, egyre mérsékeltebbek voltak a hatások” – idézte fel.

A szakértő arról is beszélt, hogy jellemzően nagy esés van egyes szektorokban, például a légitársaságok, a hotelláncok részvényei esnek az ilyen események hatására. A menekülő termékek relatíve jól szoktak működni, a nemesfémeket veszik a befektetők, az aranyat és az ezüstöt is, valamint erősödik a dollár a svájci frank.

Hangsúlyozta: a mostani esemény abban különleges, hogy olajpiaci szempontból is fontos helyszínen történik a háború. Irán a világ egyik legnagyobb bizonyított olajtartalékával rendelkezik, a harmadik legnagyobb ilyen ország, és egy meghatározó olajkitermelő is. Lehetett következtetni arra, hogy az olajár is emelkedni fog, ezek a dolgok mind megtörténtek.

Az ázsiai kereskedésben tovább drágult a kőolaj és az arany A közel-keleti bizonytalanság hatására szerda reggel már harmadik napja drágult a kőolaj és az arany az ázsiai kereskedésben. Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,95 dollárral (2,83 százalékkal) 83,35 dollárra emelkedett. Egy héttel korábban mintegy 13 dollárral alacsonyabb áron, 70,92 dolláron jegyezték a Brentet.

Az arany ára unciánként 0,56 százalékkal (28,69 dollárra) 5152 dollárra nőtt, egy hete magasabban, 5211 dolláron állt. (MTI)

Már a hétfői kereskedési napon nagyot ugrott az olajár, erre emelkedtek az olajipari részvények, elkezdték venni a befektetők a nemesfémeket, elsősorban az aranyat, erősödött a dollár, és megütötték azokat a szektorokat, amelyek nem nagyon profitálnak. Sőt, az olajár miatt ütötték az autógyártók részvényeit is, a légitársaságokat, a hotelláncokat, tehát ezek is mutatták, hogy minden aszerint történt, amire számítani lehetett – hangsúlyozta Nagy Viktor.

„A keddi nap abban különlegesebb volt, hogy teljesen kockázatkerülő üzemmódra váltottak a befektetők, azok a tőkepiaci befektetések is estek, amelyek hétfőn még emelkedni tudtak. Kedden már az olajcégek részvényei is estek, a védelmi szektor papírjai szintén, ahogy akkor az arany az ezüst árfolyama is zuhant. Egy dolog van, ami biztosan emelkedik, ez pedig az olajár. A hétfői közel 5 százalékos emelkedés után kedden újabb 5 százalékot emelkedett a Brent és a WTI típusú olajnak az ára” – mondta a rovatvezető.

A mostani időszak részben hasonló a négy évvel ezelőtti eseményekhez, amikor az orosz-ukrán konfliktus kirobbant – erősítette meg Nagy Viktor. Olajpiaci „lába” ennek a háborúnak is van, eszkalálódhat a helyzet, arra is van esély, hogy egy hosszabb esemény legyen belőle, tehát lehetséges egy olyan forgatókönyv, hogy az iráni háború tovább tartson, mint néhány nap. A tőkepiaci mozgások is hasonlóak.

„Azt gondolom, hogy a két esemény között nagy különbség azonban, hogy az elmúlt hetekben már lehetett arra számítani, hogy Irán ellen valamiféle katonai támadás indul, és erre bizonyos szinten elkezdtek felkészülni a befektetők, egyelőre pánikszerű eladások tehát nincsenek. Nagyon komoly eladói nyomás van a piacokon, azt látjuk, hogy például a német vagy a francia tőzsde 3-4 százalékot esik. Az OTP részvénye egy nap alatt 5 százalékos esést mutat, ez még nem pánik, de látszik, hogy nagyon masszív eladói nyomás van a piacokon, ami alaposan megmozgatja az árfolyamokat” – fogalmazott a szakértő.

Az iráni háború szerdai napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.