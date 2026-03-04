Magyarországi családi házat döntött romba egy szlovák kamionos, egy kislány súlyosan megsérült

Vádat emeltek az ellen a szlovák kamionsofőr ellen, aki Zalabaksán a járművével romba döntött egy családi házat, egy kislány pedig emiatt súlyosan megsérült. A Zala Vármegyei Főügyészség közölte: a szlovák férfi 2025. június 27-én, a hajnali órákban kamionjával Rédics felől Kálócfa irányába tartott a 86-os főúton, majd a Zalabaksán átvezető útszakaszon fáradtsága miatt letért az úttestről és a jobb oldali útpadkára sodródott. Ezután a vízelvezető árkon áthajtva ingatlanok kerítését törte át, majd az egyik lakóháznak ütközött.

A családi ház utcafronti szobájában alvó kislány a baleset miatt beomlott épületrész alá szorult, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a sofőr a KRESZ szabályait megszegte, nem a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vezette a kamiont.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfival szemben közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Indítványozta pénzbüntetés kiszabását, továbbá azt, hogy Magyarország területén tiltsák el a közúti járművezetéstől.