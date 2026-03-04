Ezt mostantól célszerű minden horgásznak észben tartania

Márciusban megkezdődött több halfaj tilalmi időszaka. Mostantól mérettől függetlenül vissza kell dobnia bizonyos halfajokat a horgászoknak – írja a baon.hu.

Március elején négy halfaj esetében lépett életbe a tilalom, a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége tájékoztatása szerint azonban további fajok megtartása is tiltottá válik a következő hetekben. A horgászoknak ezért érdemes naprakészen követniük az aktuális szabályozást, hogy elkerüljék a bírságot:

balin (tilalmi időszak: március 1. – április 30.)

csuka (február 1. – március 31.)

süllő (március 1. – április 30.)

kősüllő (március 1. – június 30.)

sügér (március 1. – április 30.)

garda (április 15. – május 31.)

szilvaorrú keszeg (április 15. – május 31.)

paduc (április 15. – május 15.)

jászkeszeg (április 15. – május 31.)

domolykó (április 15. – május 31.)

márna (április 15. – május 31.)

ponty (május 2. – május 31.)

compó (május 2. – június 15.)

harcsa (május 2. – június 15.)

sebes pisztráng (október 1. – március 31.)

A horgászoknak arra is érdemes figyelniük, hogy bizonyos fajok esetén méretkorlátozás is érvényben van, valamint a naponta kifogható darabszám is meg van határozva.

Aki megszegi a tilalmakat, az nem csak pénzbírságra, hanem jogi következményekre is számíthat. A kiszabható pénzbüntetés összege a halvédelmi érték ötszöröse, vagy ha ez nem éri el a 20 ezer forintot, akkor minimum 20 ezer forint. Emellett a jogsértés miatt 1-3 évre, súlyosabb esetben akár 5 évre is bevonhatják az állami horgászjegyet. Mindezeken túl szabálysértési eljárás is indulhat, ami további bírságot eredményezhet.