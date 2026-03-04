ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi éppen horgászik.
Nyitókép: Unsplash

Ezt mostantól célszerű minden horgásznak észben tartania

Infostart

A tavasszal együtt a különböző horgásztilalmak időszaka is beköszöntött. Mostantól bizonyos halfajokat kötelező visszaengedni, különben vaskos bírságot kockáztatunk.

Márciusban megkezdődött több halfaj tilalmi időszaka. Mostantól mérettől függetlenül vissza kell dobnia bizonyos halfajokat a horgászoknak – írja a baon.hu.

Március elején négy halfaj esetében lépett életbe a tilalom, a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége tájékoztatása szerint azonban további fajok megtartása is tiltottá válik a következő hetekben. A horgászoknak ezért érdemes naprakészen követniük az aktuális szabályozást, hogy elkerüljék a bírságot:

  • balin (tilalmi időszak: március 1. – április 30.)
  • csuka (február 1. – március 31.)
  • süllő (március 1. – április 30.)
  • kősüllő (március 1. – június 30.)
  • sügér (március 1. – április 30.)
  • garda (április 15. – május 31.)
  • szilvaorrú keszeg (április 15. – május 31.)
  • paduc (április 15. – május 15.)
  • jászkeszeg (április 15. – május 31.)
  • domolykó (április 15. – május 31.)
  • márna (április 15. – május 31.)
  • ponty (május 2. – május 31.)
  • compó (május 2. – június 15.)
  • harcsa (május 2. – június 15.)
  • sebes pisztráng (október 1. – március 31.)

A horgászoknak arra is érdemes figyelniük, hogy bizonyos fajok esetén méretkorlátozás is érvényben van, valamint a naponta kifogható darabszám is meg van határozva.

Aki megszegi a tilalmakat, az nem csak pénzbírságra, hanem jogi következményekre is számíthat. A kiszabható pénzbüntetés összege a halvédelmi érték ötszöröse, vagy ha ez nem éri el a 20 ezer forintot, akkor minimum 20 ezer forint. Emellett a jogsértés miatt 1-3 évre, súlyosabb esetben akár 5 évre is bevonhatják az állami horgászjegyet. Mindezeken túl szabálysértési eljárás is indulhat, ami további bírságot eredményezhet.

