2026. március 4. szerda Kázmér
Nyitókép: Pexels.com

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Srí Lankán is ragadtak magyarok a közel-keleti háború miatt. Erről Smidtné Horváth Zsuzsanna, a Magyarok Srí Lankán utazási iroda vezetője beszélt az InfoRádióban. Elmagyarázta azt is, hogy miért kell(ene) még a drága alternatív járattal utazni hajlandó turistáknak is fél hónapot várniuk.

„Elég nagy feszültséget okoz nálunk is ez a helyzet” – mondta az InfoRádióban Smidtné Horváth Zsuzsanna, miután a Közel-Keleten kirobbant háború miatt hamar kiderült, hogy a Srí Lankán tartózkodó utasaik sem tudnak hazautazni. Nyilván az is nehézség, hogy akik Dohán vagy Dubajon keresztül Srí Lankára szerettek volna utazni, nem tudják ezt most megtenni, de a nagyobbik probléma, hogy

akik már ott tartózkodnak, nemcsak magyarok, hanem más állampolgárok is, azoknak az elszállásolása nagyon nehézkes

– tette hozzá.

A Magyarok Srí Lankán utazási irodán keresztül egyébként 32-en érkeztek volna a következő egy héten belül a szigetországba, és hasonló számú turista rekedt ott.

Az utazási iroda vezetője szerint arról biztos információik vannak, hogy éppen mi közlekedik és mi nem: a légitársaságok naponta többször is frissítik az oldalaikat, de személyesen is kapcsolatban állnak a reptéri társaságok irodáival.

„Tenni viszont nem tudnak semmit sem, tehát addig, amíg nem indulhat meg Dohán vagy Dubajon keresztül a közlekedés, addig sajnos a mi járataink nem fognak megindulni” – fogalmazott.

Elmondása szerint az is nehézséget okoz jelenleg, hogy például

a Turkish Airlines, mely más útvonalon tud utaztatni, nagyon magas áron dolgozik, ráadásul csak március 19-től van szabad járatuk.

Vagyis ha valaki úgy gondolná, hogy hagyja veszni a Qatar-, Emirates- vagy FlyDubai-jegyét, annak is sok napot kell várnia. Még nem is körvonalazódik, hogy a magyar utazási iroda által használt járatok mikor indulnak meg, de feltehetően utazási sorrendben fogják hazaszállítani az utasokat.

A kint tartózkodók a 1912-es forródróton kaphatnak információkat, illetve a külügyminisztérium is igyekszik segíteni, bár ők sem tudnak igazán mit tenni, legfeljebb annyit, hogy a lejáró vízumokat automatikusan meghosszabbítják 14 nappal, emiatt tehát nem kell sem intézkedniük, sem új költségbe verniük magukat az utasoknak – mondta Smidtné Horváth Zsuzsanna.

Nem úgy, mint a szállást, étkezést és egyéb költségeket illetően, ezeket ugyanis a Srí Lankán ragadtaknak kell állniuk.

Az utazási iroda vezetője kitért arra is, hogy vannak olyan utasaik, akik ugyan elindultak a Doha–Bécs járattal, de aztán visszafordították őket – velük a dohai nagykövetség vette fel a kapcsolatot és biztosítják a szállásukat, érkezésüket, ellátásukat. Viszont Srí Lankán mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról; „mi igyekszünk gondoskodni szervezéssel, de anyagilag sajnos nem tudunk” – tette hozzá.

Smidtné Horváth Zsuzsanna arról nem tud, hogy Sír Lankán bevezettek volna bármilyen plusz biztonsági intézkedést kifejezetten a közel-keleti háború miatt, ilyesmiről információt egyelőre nem hoztak a lakosság tudomására.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Srí Lanka az ott ragadt magyarok költséges csapdájává vált a háború miatt – helyszíni beszámoló

