Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik igen jól keres játékosként, de a cége is szép hasznot termel

Infostart

Szoboszlai Dominik napjaink legismertebb magyar sportolójává vált, márpedig a labdarúgásban a hírnév több pénzt jelent. De a labdarúgó nem csupán egy lábon áll, cége kimutatásából látható, hogy az is egész tisztességesen hoz a konyhára.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legértékesebb játékosává vált, és az Instagramon is elérte az 5 millió követőt. Emellett világcégek reklámjaiban szerepel: volt már a Telecom, a McDonalds, legutóbb pedig a Lay's arca – írja a blikk.hu.

Utóbbi vállalat korábban olyan sztárokkal dolgozott már, mint Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. Persze nem mindegy, hogy valaki csak egy adott országéban, vagy a globális reklámkampányban szerepel, hiszen ha valaki reklámszempontból világsztár, akkor annak a reklámbevételei is a sokszorosára nőnek.

Szoboszlai azonban nem áll meg a klubos kereseténél és a különböző szerepléseknél, ugyanis a labdarúgó cégtulajdonos is. A lap azt írja, vállalkozása, az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. 2024-ben közel 226 millió forintos árbevételt ért el, és a beszámoló szerint ebből 139 millió forint nyereséget termelt.

Ez persze eltörpül amellett, amit a játékos Angliából hazahoz: a Liverpoolnál jelenleg heti 120 ezer fontot, azaz mintegy 55 millió forintot keres, tehát egyelőre 21 nap alatt több bevétele származik innen, mint a cégéből tavalyelőtt egy egész év alatt.

Szabados Gábor sportközgazdász a lapnak elmondta, normális jelenség, hogy egy-egy sztársportoló szponzorbevétele az idő múlásával növekszik, a labdarúgók jellemzően 30 éves korukra érnek el a csúcsra. Szoboszlai Dominik idén lesz huszonhat éves, vagyis még van ideje arra, hogy a reklámbevételek terén még feljebb lépjen.

A szakember szerint viszont ahhoz, hogy igazi világsztárrá avanzsáljon, erősen szükség van a közösségimédia-elérésre. Az említett ötmillió követő jelentős szám, de az is lényeges, hogy milyen a rajongótábor összetétele. A nagy cégek ma már azt is figyelik, mennyire „közösségimédia-barát” az általuk támogatott személy. A szakmai sikerek mellett az is fontos, hány embert ér el az, akinek a támogatásán gondolkodnak – szögezte le.

