Hajmeresztő: járdára ugratva, a gyalogosokat veszélyeztetve próbált előzni egy autós Kőbányán – videó

Nagyon ráijesztett a gyalogosokra egy autós, aki még a múlt héten Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna út kereszteződésénél felugratott a járdára. Az esetről a bpiautosok.hu osztott meg videót.

A felvételen az látszik, hogy egy Volkswagen bevág a videót készítő sofőr elé, majd az előtte haladó buszt jobbról kikerülve átvág a kerékpársávon,

felugrat a járdára, ahol mintegy negyven métert tesz meg, végül a gyalogosok között haladva a zebránál tér vissza az úttestre.

A vakmerő autós szerencsére nem ütött el senkit.

Az összeállításban további két videó is látható. Az egyiknél egy idős nő a főszereplő, aki a forgalommal szemben hajtott fel a két sávos Kerepesi útra a Keresztúri út sarkán lévő parkoló közelében.

A harmadik felvétel már nem figyelmetlenségnek, hanem súlyos tájékozatlanságnak tűnik. A Gyáli úti – Határ utat átívelő – felüljárón egy kamion haladt a forgalommal szemben, egyirányú úton.