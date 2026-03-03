ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Férfi tankol egy személyautóba
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

Változás a kutakon, átlépi itthon a dízelár a lélektani határt

Infostart

A dízelesek szerdától már várhatóan 600 forint feletti árakon tankolhatnak.

Ahogy arra már előzetesen is számítani lehetett, a közel-keleti válság miatt elindul az üzemanyagár-emelkedés: szerdán a benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal drágul.

A jelentős emelkedés elsősorban annak a következménye, hogy a Brent olaj hordónkénti jegyzésára 80 dollár felett jár, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben – írták a holtankoljak.hu oldalon.

A közzétett adatok szerint ezek az átlagárak következnek szerdától:
  • 95-ös benzin: 570 forint/liter
  • gázolaj: 603 forint/liter

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfőn este azt mondta, a közel-keleti háborús helyzet miatt veszélybe került a világ kőolaj-, dízel- és gázkereskedelmének jelentős része, emiatt emelkedik a kőolaj és földgáz világpiaci ára.

„Egy hónap alatt több mint 10 százalékkal emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Amire viszont azonnal hatást tett, az a dízel, mert a világ dízel forgalmának körülbelül 20 százaléka érkezik a Hormuzi-szorosból és megy ki a világpiacra. Ezért hétfőn a pénteki árakhoz képest 16 százalékkal emelkedett a dízel világpiaci ára. Ez már egy konkrét hatás” – fogalmazott Hernádi Zsolt.

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint szorzódik az a kockázat, ami a Barátság kőolajvezetéknél kialakult. „A lehgfőbb kockázat az, hogy a déli vezetékből föl tudnak-e hozni megfelelő mennyiségű kőolajat és azt le tudják-e finomítani, és az is nagy kérdés, hogy lesz-e elegendő dízel, és vajon milyen áron lesz elérhető a dízel és a benzin. Vagyis milyen áron lesz elérhető import üzemanyag a piacra, mert a közép-európai mikropiac dízelhiányos, körülbelül egyharmadát a fogyasztásnak importból kell beszereznünk, a világ minden részéről hoznak Európába dízelt” – magyarázta Hernádi Zsolt.

